La grilla del pájaro

Las señales del “carnal” Marcelo





A prácticamente un mes que se defina cuál de las “corcholatas” de Morena habrá de encabezar los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, el ambiente en este partido y sus aliados, se torna cada vez más ríspido, incluso con algunas señales que ya dejan ver que la unidad podría estar en riesgo, tal cual lo ha expresado Marcelo Ebrard Casaubón, quien ya habla del posible riesgo de una “chicanada” que podría desestabilizar dicho proceso.

Y es que el ex canciller, que ha sido quien más ha pedido reglas claras desde el inicio de este proceso interno, rumbo a las encuestas que hará el Comité Ejecutivo Nacional, ya está advirtiendo que de comprobarse y exhibirse el desaseo en esta etapa, y posterior designación del ganador, podría generarse una fractura importante dentro del instituto político que fundó López Obrador. Si bien esta postura ha sido cada vez más constante de Ebrard, me parece que sus argumentos se sustentan más en el riesgo que existe de que esto sea una simulación, pues a pesar de que se ha mostrado confiado en que el Presidente no avalaría algo así, quizá por “debajo de la mesa” la instrucción sea otra.

Es probable también que la señal sea clara de tratar de justificar que el “dedazo” de Palacio Nacional no lo habrá de beneficiar, y buscaría entonces alguna otra alternativa para competir, y en este aspecto llama la atención que partidos como Movimiento Ciudadano aún no terminan de fijar una postura en torno a cómo irán en la elección del 2024, si se unirán a una posible aspiración con Xóchitl Gálvez, si tendrán su propio abanderado con Samuel García o Luis Donaldo Colosio, o si tienen en su “lista” de posibles, al “carnal” Marcelo, y de ahí esta postura de generar percepción en cuanto a que puede haber “chanchullo” en el resultado de las encuestas.

Me parece que si Morena realmente quiere competir con un perfil que ha demostrado ser más auténtico que los demás, pero a la vez apegado a los principios de la ideología cuatroteísta, deben seleccionar a Marcelo Ebrard, pues es quien le ha dado incluso más dinamismo al proceso que están atravesando, tan solo con las propuestas que ya ha hecho públicas, y por lo parejo que se encuentra en las encuestas con Claudia Sheinbaum. De no ser así, claro que saldría con las “credenciales” suficientes para encabezar el proyecto desde otro partido, con la enorme posibilidad de crear un “boquete” electoral al morenismo, quizá no solo para la contienda rumbo a Palacio Nacional, sino para restarle curules a ese partido en el Congreso de la Unión.

La señal es clara, o hacen bien las cosas y las encuestas son auditables por parte de cada una de las “corcholatas”, o Ebrard sí puede generarles negativos, pues la postura del ex canciller es clara, él no busca otra posición ni está dispuesto a negociar nada, su salida de la contienda sería sólo si el acuerdo que firmaron los aspirantes se respeta. Y de no ser así, no sé hasta dónde el Presidente confíe tanto en su triunfo como para desacreditar una posible ruptura derivado de una salida del “carnal”, quejándose del proceso de selección, pues ha sido claro que López Obrador tiene muy claro el potencial que representa su sola imagen a nivel nacional, como para ganar.

En el caso de las propuestas que ha hecho Marcelo, también son señales claras de plantear los “cómo” de las cosas, por ejemplo en materia de seguridad y de salud, pues ha dejado de manifiesto que no se trata hablar de solucionar los problemas por los que atraviesa México, sino de buscar esa solución, basados en una estrategia, y Ebrard lo ha hecho. Si bien ha sido criticado por que se había acordado no hablar de un plan de trabajo en esta etapa, creo que ha ido un paso adelante que los demás, pues eso ha permitido conocer la visión que tiene, y seguramente le generará dividendos positivos.