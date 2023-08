La grilla del pájaro

En el Frente, parece que se aferran a perder





El Frente Amplio por México, que integra al Revolucionario Institucional, Acción Nacional y un poco en la “cuerda floja” al Partido de la Revolución Democrática, tiene un día sí y otro también muchos obstáculos que enfrentar de cara al proceso electoral del 2024, pero hay actitudes que dejan de manifiesto que se aferran a dejarle el poder a Morena, pues saben a la perfección que si van todos juntos, incluido MC, pueden pelear y ganar, y también saben que separados es un hecho que sean derrotados.

Y es que de entrada llamó la atención la postura que ha tomado el PRD luego de la determinación del Frente Amplio por México, de anunciar qué aspirantes pasarían a la siguiente “ronda” de selección, dejando fuera a Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, asegurando no estar conformes con el sistema y que tomarían una “pausa” al interior de dicha alianza. Creo que si ya conocían las reglas del juego y así decidieron participar, pues lo mínimo que deberían hacer los perredistas es no desmoronar una alianza que necesita de todos, asumiendo la realidad de las cosas, como el hecho que en verdad sus aspirantes están muy lejos de perfiles como Xóchitl Gálvez.

Entonces con estas expresiones de Jesús Zambrano, podemos entender que la prioridad sí era tener al candidato presidencial emanado de las filas perredistas, cuando saben que de los tres partidos es el que menos le aporta a dicha alianza. Por el contrario, me parece que el PRD puede transitar de mejor manera sin necesidad de romper algo que de por sí está demasiado frágil, con esto pues el panorama es verdaderamente desolador para el Frente. Si como han dicho que la prioridad es México, entonces por qué empeñarse en desestabilizar algo que es la única posibilidad visible de derrotar a Morena.

Aunado a lo anterior, me llamó mucho la atención una propuesta que expuso el ex Presidente, Felipe Calderón, al señalar a través de sus redes sociales que el Frente Amplio por México, debería considerar en esta etapa a Movimiento Ciudadano, y hacer un tipo elección “primaria” donde también se involucre a Samuel García y a Luis Donaldo Colosio Riojas, y que de todos salga el mejor posicionado, para que de esta forma los cuatro partidos de oposición, puedan ir juntos y buscar llegar a Palacio Nacional.

La propuesta no es mala, el asunto es que no faltó la postura de personajes como Marko Cortés, dirigente nacional de Acción Nacional, quien parece que también se aferra a romper esa posibilidad de triunfo en las urnas, al afirmar que si bien MC deberá considerar también sumarse a un gran frente opositor, aseguró que en el caso de sus posibles aspirantes ya no tendrían cabida para ser valorados y poder estar en las boletas. Es decir, cuando existen nuevas áreas de oportunidad para consolidar eso que muchos mexicanos aspiran, llegan los políticos que pareciera es más su deseo de obtener posiciones que verdaderamente ser efectivos en sus decisiones.

Es claro que habrá dirigentes que piensen que entre más partidos se sumen a un proyecto de nación, menos posiciones les tocará por instituto político en el Congreso de la Unión, si hasta hoy siendo el PRI, PAN y el PRD se distribuyeran las posiciones para el Senado y San Lázaro, si se incluye a MC evidentemente el número a cada uno se disminuye, y quizá ahí radica el problema de cerrarse a esa posibilidad, lo mismo ocurrirá del lado del partido de Dante Delgado, pues al ir solos el “acomodo” legislativo les vendría bien, pero al unirse al Frente, dichas curules bajarían. A menos que buscaran la forma de “cuadrar” una buena estrategia donde no solo estén conformes con quien vaya en las boletas a la Presidencia, sino también en el acomodo de estos espacios.

Estamos a pocos días de saber cuál es el verdadero interés de los partidos y sus dirigencias.