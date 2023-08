La grilla del pájaro

Último año legislativo





En prácticamente dos semanas iniciará el último año de ejercicio legislativo por parte de la presente Legislatura del Congreso Local, donde se vislumbran una serie de retos para las y los legisladores, de entrada con la llegada a la Junta de Gobierno y Coordinación Política de Sandra Amaya, diputada de Morena, quien asumirá por tercera ocasión dicha posición en los últimos cinco años.

Sin duda el panorama que tendrá frente a sí será muy distinto a las otras dos ocasiones, puesto que Sandra Amaya siempre ha mantenido una relación de cordialidad y respeto con el entonces diputado, y hoy gobernador del estado, Esteban Villegas, lo que le permitirá mantener abierto el diálogo en todo momento, y donde seguramente privilegiará la separación de poderes y la importancia de legislar por el bien de nuestro estado, más allá de tintes partidistas. A pesar de que en esta ocasión no tendrán esa mayoría como en esas ocasiones, hoy la diputada morenista seguramente tendrá el tacto para transitar de buena manera.

Y es que dentro de la agenda que se establece en un corto plazo, está la revisión de las cuentas públicas, tanto de los municipios como la del estado, donde de acuerdo a la manifestado por la titular de la EASE, Diana Gabriela Gaitán, existen observaciones a la pasada administración estatal por el orden de los mil millones de pesos, algo que deberá revisarse con lupa al interior de las comisiones legislativas, y que ha sido un tema que la propia legisladora, Sandra Amaya, ha criticado de manera reiterada, el mal manejo de las finanzas del sexenio anterior; por lo que en este caso creo que será la principal promotora de que todo se revise de manera exhaustiva, y buscar que se establezca el origen, causas y responsables de dichas anomalías.

En el terreno electoral, a esta Legislatura le corresponderá también en su último año el proceso electoral del 2024, mismo que empieza a partir del mes de septiembre, donde se establecerá el calendario para esta elección. Es decir, Sandra Amaya seguramente buscará mantener los equilibrios al interior del Congreso, más allá de que es la “caja de resonancia” política. Creo que la próxima presidenta de la Jugocopo mantendrá las condiciones para que el trabajo legislativo no se detenga, a pesar de que las posturas de los partidos se manifiesten dentro de los debates en el Pleno, la diputada ha mostrado ese tacto para que una cosa no consuma a la otra.

Ahora bien, si en lo nacional el abanderado morenista es Adán Augusto López, también el escenario en lo local para Sandra Amaya sería muy favorecedor, primero porque desde luego existiría la posibilidad de que encabece alguna candidatura en lo federal, o si se determina que se mantenga en la Jugocopo, considerando la buena relación también del Gobernador del Estado con el ex Secretario de Gobernación, la legisladora tendría un extraordinario respaldo no solo de la Federación y del posible aspirante presidencial, sino dentro del morenismo estatal, pues se ubicaría como uno de los perfiles más importantes de dicho instituto político, principalmente pensando en la elección del 2025.

Este tercer año tendrá mucho movimiento de legisladores que buscarán una curul en el Congreso de la Unión, y comenzarán a llegar las solicitudes de licencias; otro reto que también me parece importante que tendrá Sandra Amaya, es con la llegada de los nuevos diputados, provocar que la dinámica no se desmorone, y tratar de “subir” de inmediato a los recién llegados al trabajo con los temas que son de interés para las familias, pues no habrá tiempo para la llamada “curva de aprendizaje”, cuando el reto de legislar conlleva comprensión inmediata de los temas, y certeza legal en los procesos del Poder Legislativo. La experiencia la avala y me parece que podrá hacerlo desde que asuma.