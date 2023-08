La grilla del pájaro

Hoy inicia la “encuesta” en Morena





Ayer venció el plazo para que los aspirantes de Morena a la Presidencia de la República recorrieran el país, en busca de posicionarse de cara al levantamiento de la “encuesta” que se habrá de realizar a partir de hoy y hasta el 3 de septiembre, donde las llamadas “corcholatas” tuvieron un cierre con ciertos altercados que podrían poner en riesgo la unidad para la elección del 2024.

Y es que de acuerdo al calendario que el Consejo Nacional aprobó, esta semana será determinante si en verdad el ejercicio del levantamiento de la encuesta es real, o si sólo es un mero trámite para validar una decisión que, desde mi punto de vista, ya está tomada desde hace meses, y que Palacio Nacional para evitar una “desbandada”, o poner la unidad en juego, se realiza este supuesto ejercicio de medición para que el próximo 6 de septiembre estén haciendo el anuncio oficial de quién estará al frente de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, es decir, al perfil que será el abanderado a la Presidencia.

Salvo que tanto el presidente, Andrés Manuel López Obrador, por mucho que asegure que no está metiendo las manos en el proceso, y el propio dirigente nacional, y Mario Delgado, tengan ya muy estructurado el montaje de la encuesta para validar la decisión, me parece que esto podría generarles “dolores de cabeza” toda vez que los seguidores tanto de Marcelo Ebrard como de Adán Augusto estarán al pendiente de que todo se haga conforme lo acordaron, y que las casas encuestadoras, que a partir de hoy estarán realizando el sondeo, no vayan a hacer una “chicanada” como lo ha manifestado el ex canciller, pues de esto dependerá en gran medida el rumbo que Morena tomará para la elección, pues si algo sale mal y se descubre la simulación que empezará este día, las cosas se pueden salir de control para la sucesión.

Evidentemente todos los partidos de la oposición están esperando que esto ocurra, por ello no se puede descartar que miembros de otros partidos también puedan influir en que el proceso interno de Morena se les salga de control, pues tanto el PRI, PAN, PRD y quizá Movimiento Ciudadano, aunque con cierta reservas, estarían visualizando un escenario de división en el partido oficial, y si a ello se le suma una posible alianza de los cuatro institutos políticos, evidentemente las posibilidades de sacar a la 4T de Palacio Nacional son muy altas. Pero si por el contrario, de este ejercicio se fortalece la unidad morenista, me parece que no habrá duda quién ganará en el 2024.

Se habla de que serán alrededor de 12 mil 500 encuestas en todo el país las que definirán la candidatura, y las casas encuestadoras junto la dirigencia nacional morenista tendrán sólo dos días para realizar el conteo final, el 4 y 5 de septiembre, para el 6 de ese mes, en un acto público, dar a conocer al ganador o ganadora. Desde luego será muy interesante conocer las reacciones ese mismo día de quienes no hayan sido electos, sobre todo los argumentos que manejarán para desestimar el proceso. Y es que con los antecedentes de cómo opera Mario Delgado, seguro que por instrucciones de López Obrador, dejan en claro que la opinión de la militancia no importa cuando se tiene un jefe político, así ha sido en la época priista y así será en los tiempos de la 4T, sin dudarlo.

Ahora bien, habrá que estar al pendiente también de la operación “cicatriz” que se habrá de llevar a cabo por parte de Morena y del propio presidente, pues con las dos “corcholatas” que se queden en el camino deberá existir atención inmediata, y sobre todo el compromiso de que ellos y sus equipos estarán formando parte de espacios en el Gobierno Federal o en el Congreso de la Unión, pues sólo así pudieran evitar esa “desbandada”, aunque parece en este momento, una labor “titánica”.