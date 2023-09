La grilla del pájaro

Listo el calendario electoral





Desde el pasado mes de julio el Instituto Nacional Electoral (INE), dio a conocer el calendario electoral para el proceso electoral 2023-2024.

De igual forma el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado (IEPC), hizo lo propio, pues al ser una elección concurrente ambas instituciones han establecido las fechas para la renovación de la Presidencia y Congreso de la Unión, así como el Poder Legislativo local, respectivamente.

En el caso del INE, arrancará el proceso electoral de manera formal mañana 7 de septiembre, concluyendo, igual que en Durango, el próximo 2 de junio con la jornada comicial, donde destaca la incorporación del voto anticipado enfocado a personas que por alguna situación no puedan acudir a las urnas, que será del 6 al 17 de mayo; de igual manera el sufragio de las personas que se encuentran en prisión preventiva, quienes podrán registrar su voto del 13 al 20 de mayo próximo, así como el voto electrónico por internet, a desarrollarse del 18 de mayo al 2 de junio del próximo año. A nivel federal estarán en juego 629 cargos de elección, presidente, 128 senadores de mayoría, primera minoría y representación proporcional, y 500 diputados federales, a decir de 300 de mayoría y 200 de representación proporcional.

En el caso de Durango, el IEPC ha hecho lo propio en tiempo y forma para la renovación del Congreso del Estado, donde elegiremos 25 legisladores, 15 bajo el principio de mayoría y 10 de representación proporcional. El arranque del proceso en la entidad está contemplado a partir del próximo 1 de noviembre, y a partir de ese momento y durante un mes se estarán recibiendo las solicitudes para el registro de convenios de coalición; y en el caso de las candidaturas comunes será a partir de la fecha del arranque y hasta el 16 de marzo del próximo año.

Los precandidatos a cada uno de los distritos electorales locales, podrán hacer su precampaña en el periodo comprendido del 2 de diciembre al 3 de enero del 2024, para luego dar pie a las intercampañas, donde no se podrá hacer ningún tipo de proselitismo, entre el 4 de enero y el 9 de abril del próximo año. La campaña constitucional en nuestro estado iniciará el 10 de abril y deberán estar concluyendo en el último minuto del 29 de mayo, para luego entrar al periodo de reflexión durante tres días y llegar a la jornada electoral el 2 de junio.

En el caso de la autoridad electoral, tanto en el ámbito federal como en lo local, me parece que la coordinación deberá ser fundamental, pues habrá fechas que podrán no coincidir y crear confusión sobre todo en los ciudadanos; porque por ejemplo, los precandidatos a diputados locales tendrán sólo 33 días para hacer proselitismo, y 50 días ya como candidatos en la constitucional, y seguramente no será el mismo número de días con relación al aspirante a Palacio Nacional, ni al Congreso de la Unión, porque son territorios distintos para recorrer. Es ahí donde debe entrar el trabajo en equipo para informar con precisión a los electores dichas fechas. Así como lo relacionado al PREP, capacitaciones, distribución de material electoral, insaculación y vigilancia de la jornada, entre otros rubros.

En Durango, como a nivel nacional, la disputa por las posiciones también será entre la coalición que encabeza Morena, frente a los partidos que conforman el Frente Amplio por México. De la selección de los candidatos, y el “arrastre” que genere quien abandere las aspiraciones presidenciales, serán fundamentales para ver cómo queda conformado el Congreso del Estado, pues considero que la próxima legislatura será clave para trabajar bajo las prioridades que ha planteado el gobernador del estado, pues el Ejecutivo y el Legislativo deberán seguir dando respuesta a las necesidades de quienes vivimos en esta tierra.