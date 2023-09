La grilla del pájaro

El “boquete” que dejaría Ebrard

Tal como lo anunció a finales de la semana pasada, Marcelo Ebrard Casaubón, hoy habrá de definir su futuro político en relación al proceso electoral del 2024, donde todo indica que su salida de Morena es inminente, y la posible llegada a Movimiento Ciudadano como destino para estar en las boletas. Pero será interesante ver el “boquete” que estaría abriendo del lado morenista.

Mucho se ha dicho que el ex canciller podría restarle votos a Xóchitl Gálvez, si se confirma su candidatura por MC, sobre todo cuando se habla de que la clase media en nuestro país estaría dividiendo los sufragios entre la hidalguense y Ebrard, y podría ser, pero desde mi punto de vista hay varios factores que indican que el más perjudicado sí sería Morena, pues de entrada la estructura que por años ha trabajado Marcelo surge al lado de López Obrador, desde esa izquierda que hoy gobierna el país, y cabe recordar que el también ex jefe de Gobierno de la CDMX fue el coordinador de la primera circunscripción en la campaña del 2018, es decir, tiene un sólido equipo que podría generarle un dolor de cabeza a Sheinbaum.

Aunado a esto, también es importante señalar que Marcelo Ebrard, y su equipo más cercano, generaron una estructura desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues además de darle espacio a su gente a nivel nacional, generó también empatía con los titulares de las delegaciones, y que a su vez, por las características propias del encargo, han mantenido una buena relación con los mexicanos que acuden a que se les brinde el servicio y trámites que se realizan en dicha secretaría.

Es decir, todo ese “ejército” llegó bajo los principios de López Obrador, y hoy por lealtad al ex canciller le restarían a Morena en las urnas, como en el caso de Durango con Ignacio Aguado.

Seguramente en los próximos días, y de confirmarse que buscará la Presidencia por MC, iniciarán las mediciones entre Claudia, Xóchitl y Ebrard, y a partir de ahí conoceremos la tendencia respecto a las preferencias y a cuál de los dos “bandos” le genera ese “boquete” electoral.

Aquí también es importante poder diferenciar dos rubros, primero, el objetivo de ganar la Presidencia de la República, donde estará esta disputa, pero en segundo término será fundamental conocer quién logra más curules en el Congreso de la Unión, ¿quién de los tres abanderados generará esa empatía y hasta dónde Ebrard también puede desequilibrar a Morena para perder el control del Legislativo?

Algo que tampoco podemos perder de vista es el hecho de que Marcelo Ebrard ha construido una muy buena relación con Estados Unidos, y aunque nos guste o no, el vecino del norte también tendrá interés en lo que sucede en México, pues desde allá seguramente están pensando en dos cosas, primero en detener la tendencia hacia arriba de Donald Trump y que no llegue a la Casa Blanca, y en que en nuestro país no ocurran a escenarios de extrema izquierda como sucede en otros países de América, por el contrario, nuestro principal socio comercial también estaría apostando por perfiles que conoce y que le pueden garantizar que durante los próximos gobiernos ambos países van a transitar en una buena relación bilateral, como el caso del ex canciller.

Interesante bifurcación se le presentará en los próximos meses a Ebrard Casaubón, si realmente podría tener alguna posibilidad de ganar, o si en esa ruta electoral y de molestia con Morena no logra la victoria pero sí hacer perder a Claudia Sheinbaum, y una clara señal de esa tendencia la estaremos conociendo desde “las mañaneras” del presidente, pues cuando hay algo que en verdad le preocupa, se dedica a atacar, como lo ha estado haciendo con Xóchitl, y si lo hace con Marcelo, entonces es claro ese “boquete” que estaría abriendo a los morenistas. Estamos a nada de saber lo que ocurrirá.