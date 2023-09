La grilla del pájaro

Se le agota el tiempo a MC





Si la polarización política por la que atraviesa nuestro país, no estuviera tan marcada, seguramente el tema del futuro electoral de Movimiento Ciudadano sería un asunto que pasaría a segundo término, pero hoy cada punto porcentual de los sufragios será determinante, para sumar, restar o dividir aún más a la población, y con ello se determine a la ganadora en la elección del próximo año.

Por lo que me parece que al partido de Dante Delgado se le agota el tiempo de definición, pues quizá todos pensamos, y hasta ellos, que el propio Marcelo Ebrard anunciaría su adhesión al proyecto naranja para aparecer en las boletas, pero luego de que el ex canciller sólo se limitara a confirmar que presentó las pruebas de irregularidades del proceso interno de Morena, y que será hasta el 18 de septiembre cuando defina el “siguiente paso”, a los naranjas los dejan prácticamente en la “cuerda floja” si pensamos que apostaron todo a que lo llevarían como abanderado.

Porque estoy seguro que con Ebrard Casaubón incrementarían un gran medida el porcentaje de votos, asimismo les permitiría subir el número de curules en el Congreso de la Unión, pero sin duda esta indefinición del ex jefe de Gobierno de la CDMX deberá generar que recurran al “Plan B” de su estrategia, porque más allá de Marcelo, no creo que Samuel García, con todo y su costosa campaña en redes sociales, ni la ayuda que le proporcione su esposa Mariana Rodríguez, podría alcanzarle a nivel nacional para tener la más mínima posibilidad de triunfo, es más creo que ni siquiera de salvar el registro.

Por lo que Dante Delgado deberá estar definiendo qué tanto les conviene ir solos en esta contienda, considerando que la fuerza que tenían en Jalisco está ya descartada.

Por otra parte MC ya no tiene tiempo de buscar posicionar otro perfil fuera de Ebrard o Samuel, considerando que Luis Donaldo Colosio Riojas ya se descartó para el 2024, asegurando que no es su momento; de ahí en más no veo por dónde el partido naranja tenga otro “gallo”.

Si bien ninguno de los mencionados tendría posibilidad de ganar, la dirigencia debe pensar quién realmente le restaría votos a Morena, o al Frente Amplio por México, o en el caso del gobernador de Nuevo León, me parece que sólo mantendría el voto duro de este instituto político, porque el resto de México no es su tierra, así de simple.

Por todo lo anterior, me parece que los “naranjas” tienen en sus manos el futuro de México los próximos seis años, derivado de esa polarización, si continúan con sus “sueños guajiros” de triunfo, que sólo evitaría que el Frente Amplio pueda derrotar a Morena, o se integran a un gran bloque opositor donde abanderen las causas de la gente, más allá de los partidos, porque creo que esto ya no se trata del odio entre éstos, sino de analizar lo que realmente le conviene a México, que se mantenga la Cuarta Transformación o que nuestro país tenga un cambio de rumbo.

De ahí la importancia de lo que decidan, y me parece que tanto la “cerrazón” de Dante Delgado, como la indefinición de candidato, le puede generar a Movimiento Ciudadano un mal sabor de boca, teniendo incluso mucha gente valiosa en sus filas.