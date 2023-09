La grilla del pájaro

El mensaje de Esteban Villegas a los partidos





Clara y contundente fue la respuesta del gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, al cuestionamiento de una posible candidatura para el ex mandatario duranguense, José Rosas Aispuro Torres, al afirmar que él quedaría fuera de la alianza que integra el Frente Amplio por México si lo postulan para un cargo de elección, asegurando que no se permitirá que regresen las personas que dañaron a la entidad.

Aseguró también que “hay jefe político de los tres partidos”, enviando un claro mensaje de que nadie podrá estar por encima de sus decisiones, algo que me parece deberá poner a pensar a las dirigencias nacionales de los partidos que conforman dicha alianza, pero principalmente dirigido a Acción Nacional, quien incluso a través de su líder, Marko Cortés, no ha tenido recato en afirmar, aquí en Durango, algunos aspectos positivos de la gestión del sexenio anterior, dejando entrever la posibilidad de que el ex gobernador pueda estar considerado, algo que me parece temerario si es que determinan que sí vaya en alguna lista plurinominal de cualquier circunscripción.

Me parece que el PAN no deberá arriesgarse, primero a postularlo, pues sería uno de los principales errores que cometan, a menos que haya un “arreglo” desde hace tiempo que le abra las puertas al oriundo de Tamazula, pero sería una acción “kamikaze” dejar de recibir el respaldo de uno de los pocos gobernadores que tiene en este momento el Frente Amplio por México, pues si en alguien deberán “echar mano” los candidatos en el 2024, sobre todo quien va a la Presidencia de la República, en este caso Xóchitl Gálvez, son precisamente de los mandatarios, y por un capricho o compromiso con quien dejó en quebranto las finanzas estatales, sería letal en ese objetivo de triunfo el próximo año.

Esteban Villegas ha sido muy claro en señalar el estado en que recibió las finanzas, producto de malos manejos de la pasada administración, y ni los dirigentes estatales ni los nacionales, deben poner en duda el trabajo que se ha tenido que hacer, literal luchando “contra la corriente”, para estabilizar el “barco”, que estaba prácticamente hundido.

Desde luego en el terreno político el jefe del Ejecutivo estatal sabe que los personajes que provocaron este desfalco no deberían estar en las boletas, por ninguna vía, pues creo que sería el mayor insulto de los partidos que lo postulen hacia los ciudadanos duranguenses que hemos sido enterados de este quebranto.

Ahora bien, aquí será también importante el papel que juegue el dirigente nacional de su propio partido, Alejandro Moreno, que será quien esté en las negociaciones dentro del Frente respecto a la distribución de las candidaturas hacia el Congreso de la Unión, pues en el caso de los tricolores sólo dos entidades son gobernadas por perfiles afines a sus siglas, Durango una de ellas, y exponerse a perder el apoyo de Villegas Villarreal creo que no deberá estar en la agenda de “Alito”, y desde la mesa de negociación eliminar toda posibilidad de que Acción Nacional se aferre a postularlo.

En lo local creo que una de las posturas más sensatas que se originaron después de este contundente mensaje del gobernador, fue el de la regidora panista María Elena González, quien afirmó que ella no avala que el ex gobernador sea candidato a un cargo de elección, y digo sensata porque a veces en política se trata de defender, aunque sea indefendible, errores que cometieron algunos militantes, y siendo autocríticos los primeros en fijar su postura deben ser los propios panistas, conscientes de que hubo errores y fallas graves en la pasada administración, y por mucho que le deban al ex mandatario alguna posición política, eso no les impide mostrar coherencia cuando se habla o critica de corrupción a otros gobiernos como el federal, cuando en “casa” también hay cosas por señalar, ojalá así se atienda.