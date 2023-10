La grilla del pájaro

Lo que ya sabíamos de MC





Más que evidente ha resultado la “estrategia” que ha planteado la dirigencia nacional de Movimiento Ciudadano, desde que se ha visualizado como el “fiel de la balanza” en las próximas elecciones del 2024, y es que ahora resulta que hasta el 20 de enero del próximo año habrán de definir al abanderado a la Presidencia de la República, según lo afirmó el coordinador en Durango, algo que confirma los escenarios a los que aspira Dante Delgado.

Y es que por varias razones esta postura de esperar hasta el próximo año deja de manifiesto que la dirigencia nacional no le está apostando a estar ya en la carrera presidencial, pues si esto fuera así me parece que no permitirían que tanto Morena como el Frente Amplio por México estén aprovechando todo este tiempo para estar haciendo presencia a lo largo del territorio nacional.

Pues si consideramos el tiempo que tanto Claudia Sheinbaum como Xóchitl Gálvez han estado en la “palestra” social, mediática y política, desde hace alrededor de cuatro meses, pensando en que el proceso es hasta junio del 2024, ambas aspirantes estarán en “activo” por alrededor de un año, sabiendo la importancia del proceso.

En el caso de Movimiento Ciudadano, si para finales de enero nombran a quien encabezará la candidatura, es decir, solamente tendrían de febrero a mayo para hacer proselitismo, tan sólo cuatro meses. Entonces aquí es sencillo pensar que su prioridad no es ser competitivos, por el contrario, están esperando quizá algunos acuerdos que los puedan mantener con “vida” dentro de nuestro sistema político.

Porque si suponemos, como lo ha dicho Dante Delgado, que son la segunda fuerza política, entonces la interrogante sería ¿por qué dejar que los otros partidos ganen la agenda con sus candidatas y de este lado sólo estar observando el avance que tienen?

Algo que no me parece coherente, pues creo que si se supone que estás en la “pelea” no tienes por qué dejar espacios vacíos, ya que en política cuestan caro. Y Movimiento Ciudadano por estar a la espera de una posible definición ya sea de Marcelo Ebrard o del propio Samuel García, pues en el territorio, redes y en medios, Claudia y Xóchitl literal les andan comiendo el “mandado”. Y por otra parte quizá, la medición de quienes dirigen este instituto político, han de estar confiados en el arrastre del ex canciller, quizá valorando que tiene activos importantes, es seguro que sí, el asunto es que él tiene su propia marca, y lo que los naranjas necesitan es posicionar sus siglas, no sólo para pensar en salvar el registro, sino para ganar espacios en el Congreso de la Unión.

Creo que Dante Delgado y compañía le están dando poca importancia a la marca como partido político, pues Marcelo Ebrard seguramente dividirá el sufragio de Morena, pero el naranja debe ser la opción para todos los demás candidatos que saldrán de sus filas, pues lo de Marcelo como figura por ahora no está ligado a ese partido, y si es nombrado en enero del próximo año, volvemos a lo mismo, en cuatro meses difícilmente logrará posicionar las siglas como partido, pues él irá por lo que ha construido en este camino rumbo a Palacio Nacional.

Ahora bien, tampoco es por ser mal pensado pero definir hasta esa fecha a su candidato, también genera varias interrogantes respecto a la relación que podría haber con el Gobierno Federal, esperando quizá un acuerdo donde Dante y su gente puedan sacar algún beneficio, claro, en política todo se vale y es posible, pero entonces seguimos abonándole a decisiones cupulares del centro que se traducen en el desánimo social hacia la política, pues no existen partidos auténticos que verdaderamente estén demostrando que quieren hacer bien las cosas, y que sólo buscan el interés de unos cuantos. Así ha sido, y si no demuestran lo contrario, seguiremos en las mismas.