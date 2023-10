La grilla del pájaro

Consecuencias de la indecisión de México





El conflicto bélico en la Franja de Gaza ha generado que gran parte de las naciones del planeta fijen una postura respecto al respaldo al pueblo de Israel; en el caso de México ha sido evidente que el presidente López Obrador ha optado por no condenar los atentados terroristas, lo que provocó la reacción de la embajadora de ese país, al afirmar que no hacerlo, era estar a favor de esa atrocidad.

Pero más allá de eso, creo que también le abona a la tensión que nuestra nación sostiene con nuestros vecinos del norte. Y es que si bien la política que desde Palacio Nacional se ha sostenido, en relación al respeto a la soberanía de las naciones, podría no justificarse cuando por ejemplo vemos a militares rusos marchando en la conmemoración de nuestra independencia, y actos terroristas como los del pasado fin de semana, la postura oficial es mantenerse al margen.

En el caso de Estados Unidos, que desde un principio fue enfático en respaldar a Israel, ve cómo nuestra nación busca quedar ajena a un conflicto que bien podría generar una escala de violencia hacia Europa y otras naciones de Asia, algo que provocaría expresar un rechazo a esta postura mexicana timorata, pues se trata de que la mayoría de los países muestren esa solidaridad con aquella nación en conflicto.

Estados Unidos como potencia del mundo, creo que lo mínimo que puede esperar de sus vecinos como México y Canadá, es que sus fronteras estén “selladas” en dado caso de que el conflicto llegue a la Unión Americana, como ya fuimos testigos luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001, cuando todos sus sistemas de seguridad se activaron en la vigilancia de quienes entraban y salían de esa nación, tocando territorio mexicano.

Y esto desde luego podría generar un desgaste más a las relaciones bilaterales, mismas que no han transitado por su mejor momento en años, y que desde luego sería un desgaste innecesario para las dos partes, teniendo en cuenta la dependencia que tenemos respecto a ellos.

Ahora bien, el cuestionamiento es ¿qué tanto influirá esto en la injerencia de Estados Unidos en las elecciones del próximo año en nuestro país?, me parece que mucho, pues si bien allá estarán viviendo su propio proceso para renovar la Casa Blanca, sin lugar a dudas tendrán también el interés de quién pueda obtener la victoria aquí, ya que tanto el candidato republicano como el demócrata estarán apostándole a uno de los perfiles que buscarán Palacio Nacional que mayor les convenga, es decir, si en este momento Joe Biden y su partido demuestran que no se sienten cómodos para transitar otros seis años con un partido como Morena, no podemos dudar que busquen otra alternativa, que les permita mantener esa buena relación y que no influyan elementos que le abonan al desgaste bilateral.

Un ejemplo claro de que Estados Unidos ya está enviando señales de desagrado con la forma de gobernar de esta administración federal, fue la cancelación de un préstamo por parte del Banco de Exportaciones e Importaciones de esa nación hacia Pemex, en el mes de agosto, por el orden de los 800 millones de dólares, bajo el argumento de que detectaron que México había donado petróleo a Cuba en los dos meses anteriores, algo que no fue visto con buenos ojos por dicho banco, quien además a partir de este hecho incorporó a la paraestatal mexicana a una lista de países a quienes se les restringirán los créditos, como el caso de la isla y Venezuela. A ese grado.

Las próximas horas serán determinantes tanto en el conflicto en la Franja de Gaza, como en la postura de nuestro país en torno al tema, pues desde mi personal punto de vista ninguna postura política, ideológica, religiosa o soberana, debe estar por encima del respeto a la vida humana y a sus derechos.