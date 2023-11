La grilla del pájaro

Clara…mente, sigue mandando AMLO





Desde su campaña electoral en el 2018, y durante todo lo que va de su administración al frente del Gobierno Federal, Andrés Manuel López Obrador sigue dejando de manifiesto que él es quien manda dentro del movimiento de la Cuarta Transformación, incluso rompiendo con una añeja “tradición” de que el candidato oficial toma sus primeras decisiones respecto a las candidaturas, algo que no sucedió en el caso del aspirante morenista a la CDMX.

Y es que claramente quedó de manifiesto que Claudia Sheinbaum no pudo impulsar a su “gallo”, Omar García Harfuch, a la jefatura capitalina, a pesar de “remar contracorriente” incluso dentro del gabinete federal, pues quien fuera su secretario de Seguridad no pudo quitarse el sello de su pasado, algo que terminó pesando en la decisión desde Palacio Nacional, ya que la madrugada del sábado se hizo el anuncio que quien encabezará los comités de defensa en la CDMX será Clara Brugada, el perfil que López Obrador impulsó.

Es decir, el “bastón” de mando que el presidente otorgó a la exjefa de gobierno sólo era para la foto, porque en esencia el poder total y absoluto lo sigue teniendo el jefe político de ese partido.

Ahora bien, Claudia Sheinbaum tuvo que “apechugar” esta decisión, ya que le ha demostrado a López Obrador obediencia total, pues sabe que generar un encono con él podría repercutir no sólo en su candidatura, sino que pondría en juego su triunfo el próximo año.

Lo que sí me parece es que esto puede ser el principio de muchas otras decisiones que tendrán a la exjefa de gobierno “atada de manos” para demostrar que tiene poder de decisión, porque falta la nominación de los aspirantes a los 300 distritos electorales federales y los 64 escaños en el Senado de la República electos por el principio de la mayoría relativa, y si aquí tampoco lleva “mano”, entonces me parece que podría ser un reflejo de lo que sucederá durante su administración, si el voto popular le favorece.

Cabe señalar que durante la época moderna de México, incluso durante la hegemonía del Revolucionario Institucional, cada ex presidente tuvo que enfrentar la ignominia de su sucesor, pues a pesar de que el ejecutivo en funciones eligió quién se quedaría en la silla presidencial, el poder que han ejercido los sucesores ha dejado de manifiesto quiénes tiene el control político del país.

En el caso que nos ocupa será interesante ver la reacción de Claudia Sheinbaum una vez que asuma la responsabilidad, de ganar por supuesto, y ver hasta dónde se desmarca de un estilo de gobierno que quizá ella deba modificar en algunas cosas, o si de plano seguirá siendo sólo un nombramiento para la foto, y que Andrés Manuel López Obrador siga mandando desde su rancho.

Por otra parte, me parece que el discurso que ha manejado el presidente desde sus conferencias “mañaneras”, en torno a que termina su administración y se retira de la política, es sólo una postura mediática, pues con este tipo de decisiones queda de manifiesto que no tienen las más mínima intención de soltar el poder que le costó muchos años obtener, y que a pesar de que Claudia le representa esa continuidad, él seguirá siendo quien controle su movimiento.

Algo que pareciera hasta cierto punto normal, pero entonces lo del “bastón” no tendría ningún sentido en los hechos.

Creo que otro tema que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX) debe abordar con el jefe político, es en relación a la construcción de la unidad en la capital del país, pues esta decisión, que no tomó ella, tendrá ciertas repercusiones, sobre todo si recordamos los resultados electorales del 2021, cuando prácticamente la mitad del territorio quedó en manos de la oposición, de igual forma con los perfiles inconformes en el resto de los estados donde habrá proceso, y que no quedaron satisfechos con la decisión de la dirigencia nacional morenista.

¡Aguas con esos negativos!