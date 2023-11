La grilla del pájaro

Presupuesto para Durango en el 2024





De acuerdo a lo aprobado por la Cámara Baja del Congreso de la Unión, los estados estarán recibiendo menos recurso en distintos ramos dentro del Presupuesto de Egresos 2024; lo que implica que cada entidad deberá generar estrategias para el mejor uso de las participaciones que envía la Federación. En el caso de Durango se tiene proyectada una disminución por el orden del punto ocho por ciento, en relación al presupuesto 2023.

Pero más allá de lo que el gobierno de Esteban Villegas esté considerando impulsar, para que Durango tengo recurso extraordinario, dada su buena relación con la Federación, me parece lamentable que tengamos que estar hablando del poco compromiso de los legisladores federales de nuestra entidad por tratar de mejorar dicha asignación, dejando de manifiesto que más allá de su lealtad a quien manda desde Palacio Nacional, su tierra no está dentro de las prioridades presupuestales, ante cada vez más necesidad que existe en distintos rubros, principalmente en el campo. Pues el proyecto que envió el Ejecutivo no tuvo absolutamente ninguna modificación.

Lo lamentable de esto, es que quienes legislan a nombre del “pueblo duranguense” basan sus argumentos en que los apoyos llegan de forma directa a miles de beneficiarios de los distintos programas sociales que tiene la Federación, y qué bueno, siempre será algo positivo, pero creo que los legisladores morenistas de Durango no han demostrado esa empatía con las necesidades sociales, pues las políticas públicas de cada ente gubernamental se traducen en distintas acciones, por lo que lo social, si bien no está “peleado” con el desarrollo industrial y de infraestructura, todo es necesario en estos tiempos en los que el dinero alcanza menos a la inmensa mayoría de las familias; de ahí que los diputados del bloque oficial debieron priorizar ambas cosas.

De acuerdo al paquete enviado por el presidente, sí está considerado el proyecto de Agua Saludable para la Laguna, una acción en verdad positiva ante el problema del vital líquido en aquella región de Durango y Coahuila, pero igual de importante es otorgarle al Gobierno del Estado herramientas para seguir generando las condiciones de inversión en la entidad, y eso se logra con infraestructura que les permita a grandes empresas voltear a vernos como una posibilidad real. De ahí que también era fundamental poder generar más recursos a la entidad, y por ambas vías seguir provocando el desarrollo.

El Presupuesto de Egresos 2024 será el último que ejerza el presidente López Obrador, y para él la prioridad es dar por concluidos proyectos como el del Tren Maya y la refinería de Dos Bocas, ambas obras ya prácticamente han duplicado el costo inicial, aunado a que por ser año electoral pues la estrategia de los apoyos sociales será clave para mantener el poder, y eso se ha hecho durante muchos años en nuestro país, pero no se entiende cómo se puede centralizar tanto el recurso considerando que cada región y cada estado tiene necesidades diferentes que no tiene nada que ver con esas obras en el sur del país, como los estados del norte, que sin sir beneficiados de esos proyectos, sí somos directamente perjudicados por el ejecutivo, sin la defensa de nuestros diputados. ¡Qué lamentable!





Pajareando

Será interesante ver la negociación de Marcelo Ebrard con Claudia Sheinbaum rumbo al 2024, donde seguramente varios perfiles cercanos podrán aspirar a cargos de elección, como el caso de Nacho Aguado en Durango, quien ya suena que estará dentro de la terna al Senado de la República. Un perfil social que podría aportarle mucho a la causa morenista.