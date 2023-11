La grilla del pájaro

Arrancaron las precampañas federales





De acuerdo a la resolución del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), a partir de hoy y hasta el 18 de enero del próximo año, se estará desarrollando el periodo de precampañas para los 629 cargos en juego en la elección del próximo mes de junio, la Presidencia de la República, 128 Senadores de la República y 500 Diputados Federales. Donde todo se centrará en las estrategias que desarrollen las dos principales alianzas, entre quien estará la próxima Presidenta, Xóchitl Gálvez y Claudia Sheinbaum, porque en el caso de Movimiento Ciudadano me parece que solo será un espectador en esta contienda.

Por lo que me parece que ambas aspirantes presidenciales ya debieron haber “planchado” lo más posible las curules en el Congreso de la Unión, pues de no hacerlo se corre el riesgo de que muchos perfiles anden “por la libre” buscando la candidatura y son quienes en su momento podrían generar ciertas fisuras al proyecto central que es la Presidencia de la República, por lo que en el caso del Frente Amplio por México, y refiriéndome al caso de Durango, me parece que Xóchitl debe evitar avalar a perfiles que no tengan buena aceptación social, ya que de acuerdo a información que circuló este martes, para el Senado el PAN definirá quien encabece la fórmula, y deberá ser mujer, y en la segunda posición será hombre y le corresponderá al PRI. Veremos a quiénes “palomea” la hidalguense.

Otro aspecto que deberán considerar tanto Claudia como Xóchitl, es buscar nuevos cuadros que sí les puedan aportar a sus intereses, incluso pensando en promover una sólida generación en cada uno de los proyectos, porque en el caso de la alianza que encabeza Morena, es claro que la inmensa mayoría de los perfiles que suenan, son políticos que acaban de llegar a ese instituto político y ya hasta se registraron para buscar un espacio en el Legislativo, y que la propia ex jefa de gobierno de la Ciudad de México deberá valorar la conveniencia de ir acompañada de ellos, o decantarse por quienes han mostrado lealtad al proyecto que ahora ella encabeza, o por lo menos es la imagen, porque al final ya sabemos quién sigue tomando las decisiones.

A partir del lunes los partidos políticos comenzaron a pautar su publicidad de precampaña en los medios electrónicos de comunicación, pero también a partir de estos días veremos los rostros de políticos que aspiran a dichas curules federales en espectaculares, bardas, automóviles y en cruceros de nuestra ciudad, durante los poco más de siete meses estaremos inmersos en esta dinámica, y a partir del 2 de diciembre harán lo propio también quienes aspiren a un espacio en el Congreso del Estado, pues de acuerdo a lo que definió el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), ese día dará comienzo la precampaña local para elegir las 25 posiciones en el Legislativo estatal.

Será interesante saber qué alianza o partido postula más jóvenes, pues en el caso de Durango en junio estarán en juego 32 espacios locales y federales; veremos quién se inclina más por la experiencia de políticos consolidados y ya muy vistos, o si se le ofrecen oportunidades a rostros nuevos. En el caso del Revolucionario Institucional y de Acción Nacional, en ese orden, creo son quienes tienen en este momento más políticos con estas características, pues si bien vale la pena este entreveramiento generacional, creo que es justo ver otros rostros.

En el caso de Morena, y principalmente en el PT, son muy escasos estos perfiles de jóvenes, pero creo aún más importante que lo que definan estos partidos sí puedan lograr la unidad entorno a quienes determinen, porque es muy común que la lucha interna de poderes desgasta a quienes se merecen un escaño y quienes sí tienen la capacidad de ganar una elección. Esa será la clave si quieren tener posibilidades de triunfar.