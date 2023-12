La grilla del pájaro

Consecuencias de la “fosfo-declinación”





Si bien el escenario para Movimiento Ciudadano rumbo al proceso electoral 2024, nunca ha pintado con posibilidades de triunfo, lo cierto es que la declinación de Samuel García de participar como abanderado naranja, sí podría traer consecuencias para el partido de Dante Delgado, pues hay quienes le apostaban a un importante crecimiento político en redes de la "fosfo-pareja", lo que en su momento ocasionaría un voto en "cascada" en junio, algo que ya no podrá ser, y todo tendrá que cambiar.

Y es que Samuel García estuvo recibiendo el respaldo de perfiles que en su momento crearon el compromiso con el gobernador de Nuevo León para replicar esa campaña que empezaba a posicionarse sobre todo con los jóvenes, al autonombrarse como alguien "nuevo", lo que permitiría a los abanderados a las diputaciones federales y senadurías tener un punto "ancla" para buscar esa curul, puesto que los mensajes del "fosfo-gober" entraron marcando agenda, tan así que la precandidata Xóchitl Gálvez se "enganchó" con parte de las frases naranjas. Con todo lo que se vino el fin de semana de la "reincorporación" al gobierno de Nuevo León, vamos a ver hasta donde los candidatos deciden seguir en una ruta que no pinta bien electoramente.

Y es que según dicen lo que de esto saben, cuando el candidato principal en una elección, entendiéndose que es quien aspira al cargo más importante o sobresaliente, es quien lleva la "batuta" respecto a la narrativa mercadológica, "slogans", colores y demás elementos de una campaña. De ahí todos los demás, en este caso quienes aspiren a algún gobierno o curul en el Legislativo Federal, deberán mantener esa línea. Algo así ocurría ya con Samuel García, y hoy todo habrá de modificarse por quien decida MC que será su abanderado, y seguramente el desánimo de participar crecerá en las próximas horas, máxime si su abanderado por ejemplo fuera el propio Dante Delgado, quien me parece que no tiene la calidad moral para hablar ni de combate a la corrupción, ni de ser diferentes y mucho menos, de ser "nuevo".

Durante prácticamente todo noviembre pude ver varios perfiles identificados con MC con ganas de participar, incluso hasta se registraron, hoy, luego de este fin de semana "fosfo-convulso" en verdad creo que deben replantear esa opción, pues de por sí las posibilidades de la mano con Samuel eran lejanas, ya que no estará definitivamente en las boletas en el 2024 será imposible subir en las preferencias electorales que se traduzcan en sufragios. Máxime si pensamos que el gobernador de NL estaba dispuesto también a financiar parte de su campaña y quizá de algunos amigos cercanos, pues hoy también sería remar contra la corriente si aunado a que no tendrán un candidato “ancla”, todavía tengan que poner de su bolsillo, y en el caso de Durango pues no son precisamente desprendidos los militantes de dicho partido.

Ahora bien, si Dante Delgado no le “entra”, si Marcelo Ebrard ya perdió su oportunidad, el cuestionamiento sería en torno a “¿quién podría ayudarlos?”; y me parece que quien está mejor posicionado y podría también generar una buena campaña a nivel nacional, es el actual gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien puede generar una buena cantidad de votos, no para ganar, pero sí para llevar a más candidatos al Legislativo. El asunto es que quiera entrarle a un escenario donde ha criticado las decisiones de su dirigencia, por lo que estaría en duda que Dante le abra la puerta, y segundo, creo que el jalisciense sería muy incómodo para el Presidente López Obrador, pues si bien desde Palacio se ha respaldado a Samuel, precisamente para terciar la elección y hacer que gane Claudia, si se impulsa a Alfaro me parece que sería quien le ponga más elementos negativos a la administración morenista a nivel federal. Estamos a nada de saber lo que ocurre.