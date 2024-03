La grilla del pájaro

México debe apostar por los equilibrios





Nuestro pasado reciente, durante la hegemonía priista, era una mala costumbre que el Presidente de la República en turno tuviera la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, lo que le permitía hacer modificaciones que a su juicio fueran por el bien del país, hasta que los ciudadanos decidimos que los equilibrios son la principal herramienta para evitar decisiones unilaterales por parte del Ejecutivo.

Y esto viene precisamente de un discurso que me llamó la atención por parte de la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia”, Claudia Sheinbaum Pardo, quien enfatizó que el movimiento que representa deberá tener las dos terceras partes del Senado de la República, de la Cámara de Diputados y de los Congresos Estatales, ello para garantizar la modificación a la Constitución e instaurar de manera definitiva los programas sociales que han sido el sello del gobierno de López Obrador. Esto deberá traer un profundo análisis por parte de los ciudadanos, porque en la forma y el discurso esa es la apariencia, pero lo importante es el fondo, las reformas estructurales en materia electoral y judicial.

Es decir, la apuesta de ambas alianzas desde luego es tener la mayoría calificada, pero creo que esto va en detrimento de una verdadera nación que se jacte de ser democrática, pues absorber todo el poder, y que las decisiones sean a capricho, no son la solución, pues esa visión corresponde solo a una parte de la realidad, porque siempre habrá lo apuesto. Por ello considero que los mexicanos sí debemos buscar que las dos principales ideologías políticas que existen en nuestro país tengan la posibilidad de expresarse, y no dejarle todo a una sola persona.

Lo mismo ocurre en el caso de Xóchitl Gálvez, pues creo que no se le puede ceder todo el poder de los votos en el Congreso de la Unión a los tres partidos que integran esta alianza, no es políticamente correcto. Aquí lo grabe sería que de ser así, exista revanchismo en la toma de decisiones, más que tratar de “corregir la plana” de lo que no se ha hecho estos seis años, o lo que se hizo mal, y que sean el PRI, PAN y PRD quienes actúen bajo el rencor, donde los únicos perjudicados seríamos los ciudadanos.

Pero hay que dejar en claro que los equilibrios recientemente están muy ligados a la corrupción y sobornos, y es ahí donde, quien sea oposición durante la próxima administración, vea una oportunidad de incrementar sus ingresos vendiendo votos en el Congreso de la Unión, una práctica que definitivamente deberá erradicarse. Es decir, equilibrios sí, pero sin que esto represente la posibilidad de que las políticas públicas del próximo gobierno deban tener el lastre del sufragio comprado, porque esto es precisamente lo que los ciudadanos tenemos como elemento para perder credibilidad en los procesos electorales. Es natural que haya mayoría, como resultado del fenómeno partidista e ideológico, lo delicado es cuando es mayoría calificada, porque eso evita los contrapesos.

Pajareando.

Finalmente se cristalizó lo que ya se veía venir, la incorporación del regidor Manuel de la Peña a Movimiento Ciudadano. Ayer fue presentado por la dirigencia.

Aunado al incremento de regidores en la capital por parte de los “naranjas”, es probable que Meño busque más adelante alguna posición política, y desde luego veremos qué tanto le aporta su perfil a un partido que quiere ir creciendo, así como a los candidatos a senadores y diputados federales. Su salida del PAN generó cierta incertidumbre por los argumentos que expresó, pero ya en el terreno de los hechos veremos su capital político y su desenvolvimiento social y mediático en otro partido que seguramente ya construye la ruta que seguirán para la elección de diputados locales.