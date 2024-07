La grilla del pájaro

La LXIX Legislatura del Congreso del Estado está por concluir, por lo que además del rezago que se heredará a la siguiente, vale la pena destacar rubros que han sido importantes en los últimos tres años por parte del Poder Legislativo. Destacando sobre todo que la anterior tuvo un cierre poco armonioso cuando los grupos parlamentarios entraron en disputas por cambios a la reglamentación interna que provocaron el rompimiento del diálogo, y que todo pintaba para que ésta, que está por terminar iniciara con poco diálogo, y no fue así.

Afortunadamente los diputados de todos los partidos políticos pudieron transitar con los acuerdos iniciales, mismos que establecían la rotación por año de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), la secretaría general del Congreso y la dirección de comunicación social; sobre todo entre las tres principales fuerzas, Morena, PRI y el PAN. Creo que en esta parte sí fue un reflejo del diálogo que existió, y que a la postre se tradujo en que se privilegió el interés de Durango más allá de los colores e ideologías; claro, como suele pasar en los acalorados debates en temas relevantes esta Legislatura no quedó exenta, pero todo en el marco del respeto. Vamos, no se desbordaron las pasiones.

A prácticamente un mes y medio de que concluya, algunos integrantes de la Legislatura han hecho un balance del trabajo realizado estos tres años.

Mojica.

El diputado de Acción Nacional, Alejandro Mojica se dijo satisfecho de la labor que los legisladores del blanquiazul realizaron, pues más allá de los números que se presentan se ha enfocado más en cuanto a los resultados, pues se aprobaron dictámenes que han tenido un impacto positivo en las familias duranguenses, muestra de ello es que muchos fueron aprobados por mayoría o unanimidad.

Me llama la atención que Mojica Narváez hace hincapié en que lo que se ha hecho hasta hoy debe tener una continuidad, y él en su carácter también de diputado electo para septuagésima Legislatura, propone mantener los temas en la agenda, como el hecho de seguir con la gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para que Durango entre en el esquema de tarifas especiales, dadas las altas temperaturas que padecemos, algo más que urgente y que ayudarían en gran medida la economía familiar.

Amaya.

La presidenta de la Jugocopo, Sandra Amaya, ha resaltado el trabajo y el compromiso de los legisladores, pues una muestra de ello ha sido el acuerdo para disminuir el rezago legislativo, que tuvo una importante reducción, por lo que además prácticamente aseguró que habrá periodos extraordinarios durante el mes de agosto para agotar temas como las cuentas públicas.

Sandra Amaya se ha caracterizado también por anteponer a Durango en las decisiones antes de los colores, y una muestra es lo relacionado a que la Federación absorba el gasto educativo, una demanda que por años ha sido la principal ante el Gobierno Federal, y que hoy la diputada electa ha referido la importancia de que este hecho se dé, incluso haciendo las gestiones con el próximo Secretario de Educación, Mario Delgado. Porque la idea es “ponerse la camiseta” de la entidad.

Carrillo.

Para la diputada morenista, Marisol Carrillo, a pesar de que se aprobaron temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo, ha dicho que aún quedaron temas que no se quisieron abordar, como el del aborto, pero que aun así existe trabajo en el Congreso del Estado. Si bien la legisladora tuvo temas internos dentro de su instituto político, me parece que ello no le impidió mantener una agenda propia, que le generó presencia política, social y mediática.

Ha expresado incluso que le faltó ser más laica esta Legislatura que concluye, pero a final de cuentas las cosas salieron mediante los acuerdos, ella enfocada sobre todo, en el respaldo a las mujeres de Durango, y que ello evite la violencia en contra de ellas, una tarea en la que todos debemos participar.