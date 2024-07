La grilla del pájaro

Vecinas Presidentas





Luego de la declinación del Presidente estadounidense, Joe Biden, a su candidatura para buscar la reelección, y de su respaldo a la vicepresidenta Kamala Harris como aspirante demócrata a la Casa Blanca, el escenario entre vecinos podría dar un giro inesperado respecto a la relación que la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pudiera tener con una mujer Presidenta del país más poderoso del mundo, si es que los norteamericanos se deciden por esa alternativa, y quizá con mejor proyección en cuanto a los acuerdos binacionales que con el magnate Donald Trump.

Y es que el republicano vaya que pondría en “jaque” la relación con el próximo gobierno de nuestro país, de entrada porque no ha dejado de expresar su beneplácito que durante su primer gobierno le “dobló los brazos” al entonces canciller Marcelo Ebrard, para que se hiciera lo que él le ordenaba principalmente en lo relacionado con la migración. Es probable que muchos norteamericanos y también latinos con residencia legal en Estados Unidos, sí respalden la aspiración de Donald Trump pensando en una estabilidad económica y bajo un esquema donde se fortalece la paz mundial; pero creo que para nuestro país se percibe que podría haber mejor entendimiento con Kamala Harris y Claudia Sheinbaum.

La actual vicepresidenta y posible abanderada demócrata ya ha estado en nuestro país y ha dado muestras de respeto hacia su vecino, incluso en diversas llamadas con el Presidente López Obrador se ha dado a conocer la armonía en cuanto a la colaboración que prevalece, y eso es una buena señal de que se puede construir más con un perfil que no es tan radical como lo es su oponente republicano. Evidentemente México no tendría por qué meter las manos en el proceso electoral de Estados Unidos, ya que al final de cuentas con lo que allá se decida aquí se tendrá que construir y mejorar dicha relación.





Similitudes.

De concretarse la nominación y elección de Kamala Harris, sería exactamente lo mismo que ocurre en México, pues ambos países tendrían a su primera mujer presidenta, un hecho que será histórico, pero que a la vez genera un compromiso importante entre los dos gobiernos. Algo en lo que también coinciden es en el hecho de que los habitantes de las dos naciones cuenten con agua de calidad para las familias, tanto allá como aquí se ha vuelto una prioridad, máxime cuando ya existen acuerdos para la cobertura del vital líquido, y si ambas mandatarias provocan fortalecerlo, creo que habría importantes beneficios. Durango puede dar cuenta de ello con el compromiso que existe para continuar con las obras de agua para La Laguna, la potabilizadora y la presa Tunal II.





Antecesores.

Otra característica de ambas políticas, es que las proponen los presidentes en funciones, en el caso de México siempre ha sido la elegida del Presidente López Obrador, y ha quedado más que de manifiesto. Y del lado del vecino del norte la posible postulación de Kamala Harris también se da por la declinación y el “espaldarazo” desde la Casa Blanca, aunque el tiempo apremia para los demócratas, la forma de elección sí le permitirá a Joe Biden promocionar a la vicepresidenta, similar a lo que se hizo aquí previo al 2 de junio, la diferencia es que no estaba permitido y de todas formas se hizo desde Palacio Nacional.





Dos elementos.

A pesar de que este fenómeno político histórico podría presentarse luego de la elección en noviembre, me parece que hay dos elementos clave para que Kamala Harris obtenga la victoria. El primero es que personajes como Barack Obama y Michelle Obama ya expresen su respaldo a la vicepresidenta, incluso no está lejana la posibilidad de que la propia esposa del ex Presidente pueda ir en la fórmula como vicepresidenta. Y segundo, el respaldo que tendrá de las mujeres y de la población afrodescendiente, pues de darse creo que sería un paso importante en la carrera hacia la Casa Blanca.