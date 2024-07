La grilla del pájaro

La continuidad de Zoé Robledo





Este jueves la virtual Presidenta electa de nuestro país, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó a un integrante más de su equipo de trabajo, se trata del director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, quien tendrá continuidad en ese mismo cargo a partir del próximo 1 de octubre; un mensaje claro por parte de la próxima Jefa del Ejecutivo, toda vez que con esto su intención es potenciar el programa de salud denominado IMSS-Bienestar, implementado por la administración de López Obrador.

Pero vamos por partes, qué tan determinante será para el próximo gobierno mantener un “ritmo” de trabajo en cuanto a la salud en nuestro país cuando existen claros ejemplos que ha sido uno de los principales fracasos de López Obrador, es decir, para Sheinbaum Pardo todo lo que Robledo Aburto ha hecho representa que las políticas públicas en este rubro realmente han ayudado a los mexicanos, y no es así, creo que al director del IMSS le han quedado muchos pendientes, pues no basta con lograr que 23 estados hayan firmado su incorporación a este programa, si las condiciones en cuanto a la infraestructura hospitalaria y de personal está igual o peor.





Médicos foráneos.

No se debe considerar un logro, por ejemplo, el hecho de que esta administración, donde tuvo que ver Zoé Robledo, haya decidido traer médicos foráneos, especialmente de Cuba para atender a las familias mexicanas, primero porque se les está quitando la oportunidad a miles de jóvenes especialistas que han concluido su carrera, de poder acceder a un empleo; todo bajo el argumento de que los nuevos médicos no se quieren trasladar a las zonas más alejadas del país, algo que ni los foráneos han hechos, entonces, no se puede hablar de que esto haya sido una gran solución, por el contrario.





Megafarmacia.

Desde luego que la megafarmacia que tanto se presumió por parte de López Obrador ha sido otro de los grandes fracasos en materia de salud. Zoé Robledo no ha podido, y seguramente no podrá, generar las condiciones en el país para que existan medicamentos suficientes, ni las del cuadro básico ni mucho menos las referentes a tratamientos como el cáncer; esta “megabodega” ha sido el elefante blanco de este Gobierno Federal. Los propios derechohabientes se han quejado que no existen medicinas para surtir sus recetas en ninguno de los dos lados. Lo extraño es que esto tampoco ha sido determinante para que Claudia Sheinbaum detuviera la nominación del director de esta noble institución de salud, y ahora hasta lo “palomea” para que continúe.





Infraestructura.

Parece broma pero es real, en la conferencia “mañanera” del pasado 30 de enero de este año, Zoé Robledo y el propio Presidente “presumieron” que durante este sexenio se habrán de dejar mil 988 nuevas camas hospitalarias, en 36 acciones de construcción y rehabilitación de hospitales, lo que representaría un total de 331 camas por año durante esta administración. Una cantidad que resulta insuficiente ante la demanda de atención en el sector salud. Si consideramos que cada año nacen entre un millón y un millón y medio de mexicanos, 331 camas nuevas evidentemente no es nada; por lo que esto es otro fracaso, que también estuvo coordinado por el actual titular del IMSS, el que habrá de repetir.





Dinamarca.

Y pues la “cereza del pastel” es lo que siempre se ha dicho desde Palacio Nacional, que tendremos un sistema de salud mucho mejor que el de Dinamarca, algo que no ha sido cierto. Y es que es normal pensar que seis años de una administración federal siempre serán insuficientes, el problema es que tanto López Obrador como parte de su equipo y seguidores lo creyeron, y no ha sido así. Otra cosa hubiera sido si desde el principio asegura que se sentarían las bases de un nuevo modelo, pero no fue así. Veremos qué traslada de todo esto Zoé Robledo a la nueva administración.