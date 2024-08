La grilla del pájaro

IMSS-Bienestar





A pesar de que Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, presentó una gráfica respecto a la cobertura de ciudadanos en el país, que ya están dentro del esquema IMSS-Bienestar, donde se nombra a Durango y Yucatán como las últimas dos entidades en adherirse, lo cierto es que esto aún no está definido, y será en los próximos meses cuando las autoridades locales determinen la factibilidad o no de esta firma que nos llevaría a formar parte de este programa de salud que ha venido implementando el Gobierno Federal. Es tema es que pareciera que las opciones no son muchas, y quizá esto se pueda concretar una vez que asuma las “riendas” del país Claudia Sheinbaum Pardo.

Y es que no se trata solo de formar parte de este modelo de salud tan solo por una cuestión de identificación político-partidista como lo han hecho los 23 estados gobernados por Morena, que son parte ya de este esquema; el problema es que lo han hecho a “ojos cerrados”, sin conocer a fondo cuáles serán los beneficios, primero en cuanto a la atención, pero también en el respeto y fortalecimiento en lo económico, para todo el personal médico en México, así como la construcción y rehabilitación de la infraestructura y el equipamiento del mismo. No se trata de hacerle el “caldo gordo” a la Federación, sino que debe garantizarse que los derechohabientes sientan las confianza que serán atendidos en unidades médicas dignas, y que sus recetas serán surtidas para evitar que las tengan que comprar, evitándoles un gasto cada vez mayor.





SSD.

La Secretaría de Salud en Durango confirma que las pláticas están muy avanzadas, dejando en claro que la firma aún no se concreta, pero mientras ello sucede el área encargada en la entidad deberá estar entregando informes constantes al Ejecutivo Estatal con los pormenores que esto representaría, a favor y en contra, porque es una realidad que no solo en esta materia los estados dependen prácticamente en todo de la Federación, y tratar de asumir la responsabilidad absoluta por parte del Gobierno del Estado se terminaría convirtiendo en un grave error, por lo que sí es importante destacar las fortalezas, pero también las debilidades del sector salud en la entidad, sobre todo pensando que necesitamos una cobertura total a lo largo y ancho del territorio.





Presidenta.

Lo más lógico sería que esta adhesión sí pueda darse cuando la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo asuma el Ejecutivo Federal, pues creo que políticamente no es un buen momento de hacerlo durante la administración de López Obrador, finalmente está a poco menos de un mes y medio de dejar el cargo, y como a la presente administración le corresponderán cuatro de los seis años de la ex jefa de gobierno de la CDMX, pues me parece razonable que los compromisos se puedan establecer con ella, porque de esta buena relación que ya se construye pueden salir varios proyectos importantes para el beneficio de las familias duranguenses.





Los que faltan.

Sí me llama mucho la atención que siete estados en el país aún estarían con la negativa a esta adhesión, quizá porque no han encontrado las razones suficientes para su afiliación, es probable; pero que sea por un tema político o ideológico creo que sería hasta aberrante, porque da la casualidad que de esas entidades que faltan, todas están gobernadas por la oposición. Claro que no es coincidencia. Insisto, algo bueno deberá tener este sistema que permita mejorar la atención, si los gobernadores que aún están fuera de este esquema quieren dejar de lado el objetivo central del IMSS-Bienestar, por lo menos creo que les conviene construir una buena relación institucional con Sheinbaum Pardo, quien por lo menos ya mostró apertura al diálogo con estos encuentros que ha sostenido con los mandatarios, y en todo esto debe haber reciprocidad.