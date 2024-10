La grilla del pájaro

Señales de gobernabilidad





Para sorpresa de muchos, este martes el Senado de la República recibió la presencia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y fue el propio presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña quien expresó la cordial bienvenida; y es que luego de la serie de desencuentros que se han dado entre el Poder Judicial contra los Poderes Ejecutivo y Legislativo, me parece que tanto esa aparición en el pleno de Xicoténcatl y una reunión previa que sostuvo la Ministra con Adán Augusto e Ignacio Mier, son clara señales de que se busca una gobernabilidad en el país.

Si bien Norma Piña fue más reservada en sus respuestas a los medios de comunicación a su salida de esta sede de la Cámara Alta, fue el propio Fernández Noroña quien confirmó que existe cordialidad y diálogo; de entrada todo esto me parece que viene desde Palacio Nacional, pues sería extraño pensar que fue por decisión propia, es decir, no habría tal encuentro sin que estuviera “palomeado” por la Presidenta Claudia Sheinbaum, de ahí que me parece que es una clara señal de esa gobernabilidad y del respeto que debe existir entre los Poderes de la Unión, claves en un momento donde lo que menos requerimos es la polarización.





AMLO.

Quizá muchos seguidores del movimiento que fundó Andrés Manuel López Obrador no estarán muy contentos con ese recibimiento, porque hasta hubo aplausos de los legisladores, ya que la “bandera” que siempre estuvieron defendiendo fue en el sentido de desacreditar los supuestos “privilegios” que tienen los Ministros de la Suprema Corte. Seguramente el expresidente desde su rancho no estará nada contento con esta determinación, pues va en contra de la línea que manejo prácticamente todos los días desde su conferencia mañanera en Palacio Nacional; y tan quedó de manifiesto que el tabasqueño ni siquiera saludó a Norma Piña el día que Claudia Sheinbaum rindió protesta; así de sencillo.





Reforma.

Este diálogo del que habla Fernández Noroña con el Poder Judicial, también parten del error que cometieron los legisladores federales de Morena y sus aliados, al aprobar una reforma que en dos de sus artículos constitucionales se contraponen, el 94 y el 97, ambos que hablan de cómo será la rotación de la presidencia de la Corte, uno dice que mediante los votos obtenidos y otro que será electo por los Ministros de la SCJN, por dos y cuatro años respectivamente. Como saben que el tema iba a “reventar” en al máximo órgano judicial de país, quizá ahora sí busquen entablar esa buena relación para que los efectos de la crítica sean menores, pues era una hecho que se habrían de exhibir peor que como ocurre hoy.





“Al vapor”

Ese “traslape” legislativo podría considerarse como un error grave, y queda de manifiesto que las cosas se hicieron “al vapor” con tal de darle un buen “regalo” a López Obrador, tal cual lo manifestó Ricardo Monreal. El problema es que nunca se percataron de que ese obsequio era falso, pues ahora tendrán que hacer una reforma constitucional a la reforma constitucional en materia judicial. Ni le movieron nada a la iniciativa enviada el pasado 5 de febrero y ni mucho menos se molestaron en “hojear” el contenido de la misma, y así la aprobó la mayoría calificada del Congreso de la Unión y la mayoría de los estados como parte del Constituyente Permanente.

Si realmente los legisladores federales de Morena y sus aliados se hubieran puesto a revisar el contenido de estas reformas, seguramente alguien hubiera levantado la mano y habría hecho saber el error. Si bien no todos, pero creo que la gran mayoría solo están ahí porque fueron parte de la “ola” electoral que representó López Obrador, pues no esperemos que en los próximos años se haga un trabajo profesional, ya quedó claro que es mucho pedir.