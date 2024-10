La grilla del pájaro

La realidad que vive Salgado Macedonio





No cabe duda que la realidad que vive el país en materia de inseguridad tiene varias aristas, dependiendo el ángulo en que se vea, si eres gobernante, oposición, ciudadano o padre de una gobernadora; y es que llamó la atención que el padre de Evelyn Salgado, Félix Salgado Macedonio, el verdadero “jefe” político guerrerense, trató de minimizar la violencia que se vive en esa entidad, luego del asesinato del secretario y del presidente municipal de Chilpancingo, y aseguró que no hacen falta más elementos de las Fuerzas Armadas, lo que necesitan es más recurso para atender las causas; es decir, quiere esclarecer los hechos registrados y brindar seguridad en este momento, “atendiendo las causas”.

El legislador federal por Morena vive una realidad alterna, evidentemente lo que ocurre en ese estado, como en muchos otros, depende de las disputas por el poder entre diversos grupos asentados en regiones del país, el asunto es que una de las banderas de prácticamente todos los políticos ha sido en cuanto a mejorar las condiciones de seguridad en cada rincón de México, por lo que no debe haber pretexto para que se busquen las soluciones, máxime cuando el propio Salgado Macedonio fue de los férreos defensores de la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ahora resulta que su presencia en Guerrero no es necesaria. ¿Es algo coherente?





Gobernadora.

Desde luego llama también la atención que quien ha salido a declarar es el propio papá de la gobernadora, Evelyn Salgado, porque ella hasta el momento solo se sabe, por versión de Félix Salgado, que vive y despacha en Chilpancingo, y ella solo ha enviado mensajes a través de sus redes sociales; pero hasta hoy no conocemos el avance en investigaciones ni mucho menos una estrategia, de la mano con el Gobierno Federal, para tratar de contener estos actos de violencia. Me parece que los guerrerenses no les otorgaron su confianza para eso. Bueno, incluso en el caso de los huracanes que han padecido en la costa de esa entidad no hay una aparición formal de la gobernadora, así de sencillo; no me parece que sea un gobierno empático con sus habitantes.





Estrategia.

Ojalá que la estrategia que planteó la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así como su secretario de seguridad, Omar García Harfuch, empiecen a dar resultados tanto en Guerrero como en Sinaloa, que serían los casos más urgentes, así como Guanajuato, Zacatecas y Tamaulipas, pues más allá de quiénes gobiernen, la intención deberá ser velar por todo el país. Desde luego hay confianza basados en la experiencia que los hoy funcionarios federales desarrollaron mientras estuvieron al frente de la CDMX, si bien las circunstancias podrán cambiar, el objetivo debe ser el mismo, y creo que habrá un tiempo razonable para comenzar a ver esos resultados.





Reunión.

Luego de que hace unas semanas el gobierno de Sinaloa cancelara la reunión de seguridad que habría con Durango, me parece destacado el encuentro que se habrá de desarrollar la próxima semana en la capital duranguenses, según lo informó el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, misma que estará encabezada por el gobernador y por el nuevo comandante de la tercera región militar. De esto deberán desprenderse importantes acuerdos para la seguridad de ambas entidades, pues los actos de violencia registrados sí han impactado a éstas. Eso deberían replicar en Guerrero, pues la coordinación siempre será clave en el combate a la inseguridad, las policías estatales y municipales es difícil que puedan con la situación.

Me parece que la visión de Claudia Sheinbaum en materia de seguridad es otra muy distinta a lo que ocurría con López Obrador, por lo menos me parece que es menos “rollo” y más “acción”; y un ejemplo claro es la incorporación de la Fiscalía General y de los gobernadores de la entidades donde hay más violencia en las reuniones de seguridad. Mínimo.