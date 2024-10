La grilla del pájaro

Justicia

Algo que muchos duranguenses estamos esperando, es que se haga justicia en contra de quien o quienes propiciaron un desfalco en las finanzas estatales correspondiente a la administración del exgobernador, José Rosas Aispuro Torres; y ayer me parece que se dio un paso importante en ese anhelo social con la detención de quien fuera secretario de educación en ese sexenio, quien es señalado del uso indebido de atribuciones y facultades, acción que estuvo encabeza por la Fiscalía Anticorrupción, a pesar del amparo con el que contaba emitido por la autoridad federal.

Esto es un claro mensaje de la administración de Esteban Villegas en contra de quienes están señalados por distintos delitos, pues tal como lo dijo el propio Ejecutivo Estatal van a ir por todos los responsables, trátese de quien se trate, es decir, me parece que el ex mandatario también debería estar considerando hacer uso de sus derechos legales, aun cuando la justicia de todas formas deberá de llegar en el momento en el que se compruebe que tuvo algún tipo de participación en el desfalco de los 25 mil millones de pesos, que informó las actual administración estatal. Es claro que nadie deberá estar por encima de la ley, máxime cuando hicieron mal uso del dinero de los duranguenses.









Rubén “N”

El también ex rector de la UJED, sería uno de los principales funcionarios señalados de la pasada administración, incluso los dirigentes sindicales del magisterio, así como el propio titular de la secretaría de educación en esta administración, han dado cuenta de la serie de señalamientos en los que el ex funcionario podría estar involucrado, principalmente en los manejos financieros al interior de esta área gubernamental que han impedido el pago de algunas prestaciones a los trabajadores de la educación, y que hoy exigen se resuelva a la brevedad. Rubén “N” deberá exponer quién o quienes más estarían involucrados dentro de la SEED, pero también si todo eso de lo que se le acusa tenía la aprobación del entonces gobernador de la entidad.









Bustamante

Este fin de semana también se dio a conocer que el ex subsecretario de egresos del gobierno de Aispuro Torres, quien fuera detenido el año pasado, tendría una sentencia más de 13 años, ésta por comprobársele que hizo un retiro en efectivo, el último día de la administración por casi cuatro millones de pesos; esto se suma a la sentencia que se le dictó en el mes de septiembre por 10 años por el delito de peculado, aunado q a que estará obligado a reparar el daño al erario por el orden de los casi 120 millones de pesos. Aquí es donde surgen todas esas interrogantes si dicho ex funcionario actuó por decisión propia o atendía algún tipo de instrucción, y sobre todo, ¿de quién?









Combate

No se puede negar que este tipo de acciones hablan del trabajo que las autoridades deben hacer constantemente en el combate a la corrupción, y que todos los funcionarios, de todos los niveles, sepan que con el recurso de los duranguenses no deberán meterse, pues evidentemente traerá consecuencias. Esto sin duda habla de ese compromiso que Villegas Villarreal adquirió desde que asumió la administración estatal, más allá de señalar el “tiradero” financiero que le dejaron, creo que ha sabido “sortear” esos escenarios complicados y a la vez, se hace valer la justicia, y se deberá llegar hasta las últimas consecuencias.

Todo esto es un importante antecedente en la política de nuestra entidad, pues hay quienes pensábamos que difícilmente se tocaría a perfiles como Rubén “N” y hoy vemos que no es así, no podrán “safarse” de la acción de la justicia cuando se comprueben los delitos por los cuales fueron acusados, y eso podrá a pensar a más de dos que estén siquiera pensando en que pueden hacer lo que les plazca, cuando ha quedado de manifiesto, que no es así.