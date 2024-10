La grilla del pájaro

“Evidencia verificable”





Este miércoles el ex secretario de seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón, Genaro García Luna, recibió una sentencia de 38 años de prisión, acusado de estar ligado a grupos del crimen organizado mientras desempeñaba esa función; situación que marcó la agenda mediática y política, primero derivado de los comentarios que el juez le hizo al ex funcionario federal en cuanto a llevar dos vidas, y al externarle que solo era esa cantidad de años para que tuviera una “luz al final del túnel”. Esto desde luego terminó con todas las dudas respecto a lo que uno de los operadores del ex presidente mexicano realizaba.

Pero llamó poderosamente mi atención el argumento vertido por Felipe Calderón al señalar, en dos palabras, este asunto; aseguró que nunca tuvo “evidencia verificable” de lo que García Luna se suponía que hacía, algo que termina por no ser creíble cuando se habla del Jefe de Estado que tiene a su disposición todos los servicios de inteligencia para comprobar lo que le dicen, si bien cerca de los gobernantes mexicanos siempre hay “oficiosos” que le hablan al oído a sus jefes, lo mínimo que debió hacer en ese momento es activar toda la tecnología y datos que tenía a su disposición para comprobarlo, en pocas palabras, si no sabía qué mal, y si sabía también muy mal, porque en ambos casos no hizo nada.

Nadie duda que al ser el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas se tenga que tomar una decisión respecto a combatir a los grupos del crimen organizado, y Calderón Hinojosa ha dicho que fue muy difícil definir qué lo que iba a hacer, e insiste que lo volvería a repetir. Eso no se discute, pero de ahí a que muestre un supuesto desconocimiento de lo que pasaba en su círculo cercano, pues también cuesta trabajo avalarlo. Y ahora faltará conocer cuáles fueron los alcances que hubo en las posiciones jerárquicas de gobierno con las ligas que se le atribuyen a García Luna, pues es claro que el “no tuve evidencia verificable” es señal de que se “lava las manos”.





Si bien el entonces presidente no buscó investigar lo que le decían, por qué tampoco le hizo caso a la oposición de aquel entonces, pues hubo personajes como el propio Gerardo Fernández Noroña que públicamente lo señaló, incluso en su propia cara le dijo a García Luna los nexos que tenía con estos grupos, quizá por sobrestimar lo que los contrarios acusan, porque luego se convierte en un “asunto político”. De ahí la importancia de que cada gobernante en este país atienda por lo menos en un porcentaje aceptable las denuncias que los opositores hacen, quizá en algún momento tengan algo de razón.





Luego de este veredicto la propia Presidenta de nuestro país, Claudia Sheinbaum, acusó que en su momento cuando ella también lo señaló hasta se burlaron de ella, y que hoy, dice, el tiempo le concede la razón. Pero así como apunta esto, me parece que la inquilina de Palacio Nacional debe atender los temas que los ciudadanos y en algunos casos la oposición manifiestan, pues más allá de lo político siempre podrá existir algo de verdad, y malamente los gobernantes hacen “oídos sordos” cuando un tema no les conviene o que sienten que atacan a su gobierno.

Así como a la ex jefa de gobierno de la CDMX no le creyeron, podemos pensar que durante este sexenio ella no creerá algunas cosas que se señalen de su administración o peor aún, de investigación en contra de su “padrino” Andrés Manuel López Obrador.

Esto que ocurre con García Luna también es un claro mensaje de que nadie podrá salvarse algún día de la justicia, pues hay quienes piensan que los cargos serán eternos y no es así, siempre habrá quien señale con pruebas los malos actos de los funcionarios, y también, siempre habrá alguien que sí quiera investigarlos, no como el caso de Felipe Calderón.