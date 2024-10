La grilla del pájaro

Justicia para repartidores

Bien recibida ha sido la propuesta que hace la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en relación a modificar la Ley Federal del Trabajo, con el propósito de brindarles derechos a los trabajadores que forman parte de las plataformas para el envío de alimentos, los llamados repartidores, pues bajo el argumento de que son socios de estas empresas pues no se les brinda ningún tipo de seguridad legal o médica ante cualquier percance; de ahí que esta actividad que se asentó y se mantiene desde la pandemia, pues muchos jóvenes principalmente, han encontrado en ésta una alternativa para hacerse de recursos, pero bajo situaciones muy desfavorables para ellos.

El hecho de hacerlos que tengan sus derechos representa un aliciente para que esta actividad se mantenga, y es una de las decisiones más positivas que la inquilina de Palacio Nacional he mencionado, ojalá se concrete con la anuencia de todos los legisladores federales de todos los partidos. Quienes se dedican a esta actividad, además de que tienen la obligación de respetar los reglamentos de tránsito, porque en ocasiones no lo hacen, también son claves en una economía circulante, a pesar de que son los más afectados ante las ganancias que obtienen los dueños de estas plataformas, porque los restaurantes también tienen que ajustar hacia arriba sus costos para no perder clientes, y brindarles seguridad en su labor, es sumamente importante.





Durango.

En el caso de nuestra entidad, quien ha tomado esa “bandera” en favor de los repartidores ha sido la legisladora Sughey Torres, quien además de mostrarse a favor de la propuesta de Sheinbaum Pardo, ella busca ir más allá, en el caso de que se les brinden seguridad a quienes se dediquen a esta labor, que reciban el apoyo al momento de tramitar su licencia y sobre todo, que sean considerados como trabajadores de carga, y que en el tema médico también obtengan sus beneficios ante cualquier accidente que puedan sufrir, pues están en riesgo constante y siempre son los más perjudicados. Esta propuesta de la Presidenta deberá homologarse también en las entidades, una vez aprobada en el Congreso de la Unión.





Ley Silla.

Hablando de las decisiones que se han tomado en el legislativo, me parece importante la aprobación de la llamada “Ley Silla”, que tiene por objeto obligar a los empleadores a incorporar sillas con respaldo para los trabajadores que un sus jornadas tengan que estar de pie, evidentemente salvo quienes tengan que estar en movimiento durante sus jornadas o que tengan bajo su supervisión maquinaria. Aquí lo importante es que los trabajadores puedan tener una alternativa para estar alternando la silla con el hecho de estar de pie, si así lo determinan, pero ya no podrán estar obligados por los “patrones” a mantenerse de pie durante las ocho horas que duran los turnos, pues ni tan bueno es estar de pie todo el día, como tampoco es bueno mantenerse sentados. De ahí que sea una alternativa positiva, y desde luego deberá verse reflejado en la productividad.





40 horas.

Hasta hoy queda pendiente si se someterá a consideración o no la propuesta de disminuir las jornadas laborales de 48 a 40 horas a la semana, pues no parece ser una alternativa que beneficie a las empresas, pues tendrían que verse obligados a contratar a más personal o a pagar horas extras para no restarle a la productividad, y ello implicaría subir sus costos que impactarían directamente en los bolsillos de los clientes. Esto también deberá garantizar que en menos tiempo se pueda hacer lo mismo, en el caso de las maquilas por ejemplo, pues en el caso de los trabajadores de empresas de servicios como hoteles y restaurantes es más complicado contratar más personal. Habrá que ver cómo se da el “cabildeo” entre gobierno, legislativo y empresarios, donde se supone que todos deben ganar.