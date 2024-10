La grilla del pajaro

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) ya presentó su proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2025, mostrando un incremento en relación al presente año, donde destaca que requieren alrededor de 415 millones de pesos, entre otras cosas para financiar el proceso electoral del próximo año, de donde se desprenderían casi 137 millones de pesos solo para los partidos políticos a través de las prerrogativas a que tienen derecho, es decir, nuestra democracia es cara, pues de nuestros bolsillos tenemos que pagar el dinero que utilizan los instituto políticos, cuando quizá podría usarse para otros objetivos.

Si bien el IEPC solo es la instancia para entregar dicho recurso, pues nuestra legislación así lo establece tanto en lo federal como en lo local, creo que los consejeros solo están cumpliendo con su labor, el asunto de fondo es que realmente necesitamos que se establezcan otros criterios de financiamiento electoral en nuestro país, pues si consideramos que en el caso de Durango dos años seguidos hay elecciones y en uno no, pues gran parte del recurso público se está destinando a campañas permanente, aunado a que en los años donde no hay proceso también se tiene que cumplir con esa obligación.

Mucho se ha hablado del financiamiento a través de donaciones por parte de militantes y simpatizantes, tal cual ocurre en Estados Unidos o como existen proyectos legislativos en otros países, evidentemente el riesgo sería que grupos ajenos a lo político puedan financiar a los candidatos, pero ¿cuál sería la diferencia?, pues tal parece que esto ya ocurre estando fuera de la ley. Pues en el caso de la entidad esos casi 137 millones de pesos claro que podrían usarse en acciones en beneficio de las familias duranguenses y no en dádivas en épocas electorales.

Reparto.

En el proyecto que presenta el IEPC, el reparto será de la siguiente manera, conforme a los resultados obtenidos en la última elección; Morena obtendría la mayor cantidad de recursos con poco más de 42 millones de pesos; le seguiría el Revolucionario Institucional con casi 29 millones; Acción Nacional con casi 20 millones; el Partido del Trabajo con poco menos de 11 millones y Movimiento Ciudadano con poco más de 13 millones 700 mil pesos. Donde a pesar de que cada instituto deberá comprobar en qué se destina cada centavo proveniente del erario público, en muchas de las ocasiones no se sustenta el gasto, y lo vemos en la opacidad que algunos partidos muestran a la hora de rendir cuentas. Es para algunos ya un negocio muy redituable por lo que parece.

Nuevos.

Como en el caso de Durango a partir de julio el IEPC autorizó tres nuevos partidos políticos locales, pues también están recibiendo financiamiento desde ese momento, por un monto aproximado a los 200 mil pesos, según lo informó el consejero presidente Roberto Herrera, pero para el 2025 cada uno accederá a dos millones 731 mil pesos para el desarrollo de sus actividades, y ninguno de ellos pondrá en riesgo su registro al término de la jornada electoral del próximo año. Así se habrán de distribuir esos 137 millones de pesos tan solo en los partidos, falta todo lo referente a la contratación de más personal, capacitación, PREP, entre otros. De ahí la importancia de acudir a las urnas y desquitar cada centavo que se invierte en nuestra democracia.

Homologación.

Otra alternativa que se ha venido proponiendo, y que no a todos los partidos les conviene, es la homologación de las elecciones, precisamente para que no sean tan constantes que en todo el país se eligieran Presidente de la República, senadores y gobernadores, y en elecciones intermedias todos los diputados federales, presidentes municipales y regidores. Me parece que algo así tendrá que hacerse, pues no es posible que en lo que se refiere al financiamiento de partidos, ningún político muestre su inconformidad, pero sí se avala el recorte a programas que son en beneficio de los mexicanos.