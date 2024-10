La grilla del pájaro

Excesos desde la mayoría

Desde el inicio de las presentes Legislaturas en el Congreso de la Unión, Morena ha dejado en claro que con la mayoría absoluta en ambas cámaras podrá “hacer y deshacer” a su antojo las leyes que les plazca, así pueda ser una “ocurrencia” o una violación grave a los derechos humanos, los integrantes del movimiento cuatroteísta han comenzado a caer en excesos tanto en la acción como en la interpretación de la confianza que les dieron la mayoría de los ciudadanos que acudieron a votar el pasado 2 de junio; el problema es que el Poder no es para siempre, y hay quienes, mediante sus actitudes, piensan que así será,

Y es que me parece que quien ha asumido una actitud muy “sobrada” es el líder de la bancada morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, pues a pesar de que hubo un cuestionamiento de los medios de comunicación en torno a que si sabía que la mayoría no sería eterna para este partido, el zacatecano irónicamente reconoció que lo sabía, pero que mientras la tuvieran pues iban a hacer los cambios que se habían propuesto a nuestras leyes, refiriéndose principalmente a la que contempla prohibir que alguien presente acciones de inconstitucionalidad en nuestro país, aunque hubo ciertos cambios la esencia sigue siendo la misma, no permitir que los ciudadanos puedan ejercer este tipo de acciones legales contra modificaciones, adiciones o derogaciones a nuestra Carta Magna.









Comparación

A pesar de que las comparaciones no son buenas, creo que en el ejercicio de la política de nuestros tiempos sí, pues Morena podrá estar ya igual o peor de como operaba el Revolucionario Institucional mientras tuvieron la hegemonía en nuestro país, algo que terminó costándoles en las urnas, increíblemente para ser cierto, pero con una gran mayoría de militantes cuatroteístas que estuvieron en el tricolor, empezando por su líder moral, es decir, quienes renegaron en su momento por las prácticas internas y durante el ejercicio del poder, hoy, desde otras siglas, que vuelven a tener poder están repitiendo los mismos patrones de conducta en la toma de decisiones. Por ello podemos concluir que en algunos años más seguro esas actitudes soberbias como las de Monreal terminarán por cansar a los ciudadanos, a pesar de que el “gancho” electoral sean los programas sociales.









Víctimas

Y un ejemplo claro fue lo que le ocurrió al PAN y al PRI mientras tuvieron la mayoría en su momento, y que modificaron las leyes electorales en cuanto al reparto de las curules para los legisladores que llegan por el principio de representación proporcional, y que luego del 2 de junio estos mismos partidos “cayeron” en su propia trampa, y ni modo. Hoy que Morena quiere eliminar la posibilidad de que se puedan presentar acciones de inconstitucionalidad, algo que por cierto muchos opositores de aquellos años utilizaban, hoy que buscan desaparecerlo seguramente el día de mañana serán sus propias víctimas, porque insisto, nada es eterno. Además, debemos reconocer que no existe una verdadera oposición que genere que estas imposiciones tengan sus consecuencias.









Soberbia

Creo que la soberbia no es buena compañera de la política, porque cada tres o seis años los electores nos encargamos de poner las cosas en su lugar, y así ha sido cuando se han creado estrategias erróneas de seguridad por ejemplo, cuando se ventilan actos de corrupción y “casas blancas” producto de los beneficios de estar en el Poder, entre otros. Esta “rudeza innecesaria” en el terreno legislativo obedece también a que no hay apertura para el diálogo con las minorías, pues esa misma soberbia hace pensar a quienes la ejercen como los “todo poderosos”, pero la realidad los alcanzará tarde o temprano.

La Presidenta Claudia Sheinbaum debería evitar que sus legisladores lleguen a esos extremos, pues lo que más le conviene a ella es generar las condiciones de gobernabilidad, y no de desestabilidad gracias a quienes se sienten superiores a todos los demás mexicanos.