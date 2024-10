La grilla del pájaro

Grilla universitaria





A unos días que inició el registro de los aspirantes a la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), que buscan la aprobación de la comisión electoral universitaria para poder ser los candidatos, las cosas van tomando cierta claridad, pues a pesar de que aún falta esta etapa ya se visualizan hasta el momento tres candidaturas, el caso de Rafael Mier Cisneros, director con licencia de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, que presentó su papelería el pasado viernes; Ramón García que hizo lo propio ayer lunes, y José Ramón Duarte Carranza, director con licencia de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, que lo hará el día da mañana.

En el caso de Nadia Mejía anunció este fin de semana pasado, su decisión de no participar en la contienda, asegura que no ve las condiciones para seguir con esa pretensión; y por otra parte otro de los perfiles que también se había mencionado habría de participar, Manuel Murillo, todo parece indicar que respaldará el proyecto de Rafael Mier Cisneros, es decir, todo podría quedar solo en tres candidaturas, después de que la comisión electoral defina quién sí cumple con los requisitos de la convocatoria.





Alianza.

Desde luego llama la atención que los esfuerzos que comenzaron a verse para la integración de una posible alianza poco a poco se han ido desvaneciendo, pues hay quienes aseguran que el hecho de que el director con licencia de la Facultad de Derecho haya acudido el primer día de los registros a presentar su documentación, era una clara señal de que si se consolidaba una coalición pues sería con él al frente, pues quizá debió esperar una definición entre quienes buscaron esa estrategia. El propio Mier Cisneros no descarta que aún pueda existir un frente común para competirle en las urnas universitarias a Ramón García, pero será cuestión de que esto se defina en las próximas horas, pues los procesos de registros se cierran esta misma semana.





Ramón García.

Ayer lunes el aspirante Ramón García mostró un importante “músculo” universitario, simplemente con la presencia de la mayoría de los directores de las unidades académicas de la UJED, quienes incluso iban al frente del contingente que salió del monumento a Juárez hasta llegar al edificio central de la universidad; además de que se entregaron cuatro carpetas que se dijo contenían el aval de por lo menos el 60 por ciento de los concejales que habrán de votar en la elección el próximo 29 de noviembre, y de ser así pues es claro que tendría una amplia ventaja, pero insistimos, esto apenas comienza y será durante el periodo de campaña cuando los universitarios valoren quién representa el mejor proyecto.





Rafael Mier.

Si bien Rafael Mier Cisneros podría representar a un sector importante de universitarios que buscan la rectoría bajo la “bandera” de la autonomía, creo que deberá ser el primer interesado en buscar que la elección tenga ese “ingrediente” de la alianza, y trabajar arduamente en el convencimiento de los concejales a su proyecto. Personalmente fui testigo que no todos los catedráticos de la Fader y Cipol respaldan sus aspiraciones, pues varios de ellos estuvieron presentes en el registro de Ramón García este lunes.





Externos.

Creo que la clave de esta elección universitaria podría no estar dentro de la propia máxima casa de estudios, pues el manejo desde la rectoría representa una posición clave para los próximos seis años, no solo en lo académico, sino también en el ámbito político, por lo que no será nada extraño que sí participen grupos externos, y es ahí donde se defina hasta dónde se respetará la autonomía de la UJED. Lo que es una realidad es que también hay universitarios decididos y convencidos de sus aspirantes, y no han requerido ningún tipo de presión.