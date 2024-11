la grilla del pájaro

Alguien NO dice la verdad en la UJED





En un conflicto siempre hay dos versiones, pero la verdad solo está de un solo lado, y eso precisamente es lo que está ocurriendo en este momento en la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), pues el hecho de que la comisión electoral universitaria no aprobara el registro de Rafael Mier Cisneros, eso provocó que la elección por la rectoría esté “empantanada” dados los argumentos tanto del aspirante como de quienes integran dicha comisión responsable de todos los procesos electorales dentro de la máxima casa de estudios, pues si bien la resolución de ésta se dio por un faltante de firmas, el director con licencia de la Fader y Cipol dice que sí se cumple con este requisito.

Hay que recordar que el propio Mier Cisneros reconoció que en el “paquete” de firmas que entregó a la comisión sí iban universitarios que no son concejales, es decir, requería por lo menos el 10 por ciento del padrón, un mínimo de 215, y según el conteo de los integrantes de la comisión y bajo su argumento de que se hizo ante la presencia de los representantes del aspirante, no completaba ese número a pesar de que el equipo del mismo decía lo contrario, que incluso presentaron firmas de más.

Ayer la comisión a través de un comunicado asegura que se incluyeron rúbricas de personas que son estudiantes, maestros activos y jubilados que ni siquiera pueden votar, a pesar de que me dicen que es una costumbre que cuando alguien apoya la aspiración de un candidato a rector, impone su firma en respaldo. Es común, me aseguran.





Salida.

Creo que cuando las partes están ya en un momento de tensión, pues ambos defienden sus argumentos, la salida a este conflicto ahora estaría en la “cancha” de la rectoría o hasta de la secretaría general de la universidad, que podrían convocar a la Junta Directiva de la UJED para determinar si se le ordena a la comisión electoral universitaria la autorización a Mier Cisneros para que contienda por la rectoría. En este momento sería una de las opciones más viables, pero aquí sería interesante saber el sentido de la resolución de dicha junta, pues en su mayoría está integrada por directores de las unidades académicas y una parte importante de ellos ya se han manifestado para respaldar la otra candidatura, que si hay una análisis de fondo y se busca “librar” ya este conflicto, pues podrían autorizarlo.





Acosta.

Esta posibilidad ayer la comentó el propio presidente de la comisión electoral, César Arturo Acosta, y también dejó en claro su postura en torno a los señalamientos que se le hacen del parentesco que tiene con la esposa del candidato Ramón García, y también asegura que si la Junta Directiva se lo ordena, él deja el cargo, mismo que tiene desde antes de que se supiera incluso quiénes serían los candidatos a la rectoría. Además dejó algo muy en claro, que me parece importante haya dicho, y es el hecho de hasta “jurar” que nadie externo a la universidad le ha hecho ningún tipo de presión a ningún miembro de la comisión, dados los comentarios en el sentido de que hay “cargada” en esta elección.





Junta.

Me parece que sería prudente, de poderse, que la misma Junta Directiva se reúna y junto a los representantes del candidato Rafael Mier o de él mismo, se contabilizaran las firmas y se cotejara con el padrón que entrega recursos humanos de la UJED, y ahí mismo se diga quién realmente está mintiendo, porque creo que tampoco se vale que alguien busque “victimizarse” a conveniencia y continúe “empantanando” más esta situación; y que además públicamente se diga quién se ha equivocado y así reconozca su error, pues la crisis que vive la máxima casa de estudios me parece que no se la merecen los propios universitarios.





Serán horas determinantes para la UJED; veremos qué sucede.