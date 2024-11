la grilla del pájaro

Incorporaciones morenistas









Este martes la dirigencia estatal de Morena anunció la incorporación de tres personajes de la vida política de la entidad, quienes más allá de lo que puedan aportar en sentido estricto de sufragios para este instituto político, creo que el mensaje sí deja temas para el análisis, pues uno de los casos corresponde a Elvira Silerio Díaz, hija de uno de los íconos del priismo en Durango, Maximiliano Silerio Esparza, quien señaló que ha sido una decisión personal, y que además de que su señor padre respeta esto, él se mantendrá como militante del Revolucionario Institucional, y deja en claro la ex funcionaria pública que nunca militó en el tricolor.

Desde luego existen varias interrogantes al respecto, como la posibilidad de que sea el primer paso para que más integrantes de esa familia pudiera dejar las filas priistas e incorporarse a Morena, pero me parece que Don Maximiliano Silerio Esparza no solo lo ha declarado, sino que proviene de la generación que mantienen una lealtad inquebrantable como muchos otros personajes que han militado e incluso obtenido cargos de representación popular bajo las siglas del PRI. No veo en este momento que exista algún tipo de argumento que presagie que un personaje como el exgobernador de Durango piense en este momento llegar a Morena, incluso ni su hijo, Maximiliano Silerio Díaz.





Realidad.

Creo que debemos adaptarnos a una nueva realidad política que se vive en nuestro país, más allá de lealtades o “camisetas” partidistas hoy la tendencia es buscar mejores escenarios para quienes se dedican a esta actividad, aunque parezca extraño ver en una rueda de prensa, en el caso de Morena, que la gran mayoría de quienes hoy encabezan este partido o tienen alguna responsabilidad, no hace mucho formaban parte de otra corriente ideológica, misma que defendían a “capa y espada”.

Debemos ubicar y aceptar que existe una corriente que hoy los ciudadanos respaldan y bajo ese principio debemos transitar como nación, pues México es y será mucho más que sus partidos y sus dirigencias, mucho más que legisladores o funcionarios, y quizá en un futuro las cosas vuelvan a cambiar, lo que es un hecho es que la política no volverá a ser estática como en la era hegemónica del PRI, durante los próximos años seguiremos viendo un “caleidoscopio” de partidos llegando a la cúspide del poder.





San Pedro del Gallo.

Claro que llama la atención que Morena le abra la puerta a quien la toque, y aunque se tengan que formar en “la fila” los puedan recibir a veces sin considerar su pasado; y es que me refiero al caso del presidente municipal de San Pedro del Gallo, es de Movimiento Ciudadano, Salvador Carrasco Saenz, quien también fue anunciado como nueva incorporación morenista. Dicho alcalde obtuvo una resolución en su contra por parte del Tribunal Electoral del Estado de Durango (TEED), por violencia política de género, en contra de la síndica de ese municipio, y ya solo se espera lo que determine la comisión de responsabilidades del Congreso del Estado y el Pleno del mismo, para conocer cuál será su sanción. Es decir, si ya hay una acusación en su contra cuál sería el mérito del edil para ser recibido; será interesante conocer esa versión.





Embudo.

Si bien ningún partido puede darse el “lujo” de despreciar incorporaciones, como haya sido su pasado, creo que a Morena le estará ocurriendo el fenómeno del “embudo”, tal cual le ha ocurrido al PRI y en su momento al PAN a nivel nacional, pues con tantos perfiles, la selección de los pocos espacios será muy complicada, incluso por más disciplina que intenten mostrar, los “golpes bajos” son constantes en ese instituto político, y desde luego se podría poner en riesgo la unidad. Deben llevar a cabo sus procesos con la máxima pulcritud, si quieren ir recuperando terreno en estados, como el nuestro, donde aún buscan obtener los principales espacios, una tarea nada sencilla.