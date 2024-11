La grilla del pájaro

Semana de elección en la UJED

Este viernes se llevará a cabo la elección para la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), proceso que será un simple trámite para el arribo de Ramón García Rivera a la máxima casa de estudios, luego de que la comisión electoral universitaria asegurara que el aspirante Rafael Mier Cisneros, no cumplió con uno de los requisitos que establecía la convocatoria, relacionado con el 10 por ciento de las firmas de quienes son concejales para este proceso, y que dicho por él mismo, una jueza del orden federal le negara la suspensión provisional mediante un amparo que promovió. Bastará que el único candidato obtenga la mitad más uno de los sufragios, y el próximo 13 de diciembre estará asumiendo la titularidad de la universidad.

La ruta que siguió el próximo rector de la UJED estuvo apegada a un plan que él y su equipo diseñaron desde un inicio, pues más allá de la responsabilidad que recae en la comisión electoral, luego de hacer entrega de su documentación, Ramón García esperó los tiempos que marca la convocatoria para iniciar un recorrido por las unidades académicas universitarias tanto en la capital como en La Laguna, a fin de dar a conocer su visión de lo que deberá ser la máxima casa de estudios, en el ámbito académico, de investigación, cultural, deportivo y sobre todo, lo que tiene que ver con fortalecer las finanzas.





Retos

Creo que serán dos retos importantes que García Rivera deberá atender en el preciso momento en que tome su lugar en el edificio central universitario; el primero, asegurarse que el pago de las prestaciones a los trabajadores estén garantizadas, pues de acuerdo a lo que ha declarado el rector, Rubén Solís Ríos, la intención es dejar el recurso suficiente para cumplir con esta responsabilidad. El segundo rubro, será lo relacionado al contrato colectivo, mismo que le habrá de poner en su escritorio el SPAUJED a través del documento que contiene el emplazamiento a huelga, donde este sindicato estaría solicitando un incremento salarial del 10 por ciento, por lo que me parece que deberá haber acuerdos donde ambas partes “salgan ganando”, pero no creo que bajo ese porcentaje.





Campus

Durante el sexto informe de actividades del rector, Rubén Solís, ha hecho hincapié en que se gestionó recurso por el orden de los 45 millones de pesos para el inicio de la construcción del nuevo campus universitario en el municipio de Vicente Guerrero, pero solo en una primera etapa, por lo que corresponderá a Ramón García continuar con dicha gestión para que la obra no se detenga, y en los próximos meses la UJED cuente con este nuevo espacio que permitirá incrementar su matrícula con alumnos no solo del estado, sino también de Zacatecas, por la cercanía del mismo. Ojalá que esto así sea, pues como bien lo ha dicho el actual rector, la universidad tenía más de 50 años con un solo campus, el que se ubica en La Laguna.





Unidad

Después del viernes, Ramón García y su equipo deberán darle “vuelta a la página” y trabajar por la unidad al interior de la máxima casa de estudios, dejar atrás la elección y enfocarse, todos, a fomentar el crecimiento académico universitario, buscar áreas de oportunidad en cuanto a la investigación, fortalecer y actualizar los programas de estudios, entre otros temas, todo bajo un solo liderazgo que le permita a la UJED mantener un ritmo de crecimiento constante, basados en el trabajo en conjunto.





Rector

Me parece que el trabajo realizado por el rector Rubén Solís, durante estos seis años al frente de la UJED, tiene muchos escenarios positivos para los universitarios, entre ellos la certificación, la carrera de nuevas especialidades en posgrado, el hecho de que a pesar de dificultades siempre se pagó las prestaciones de fin de año, no como el caso de Nayarit que de plano se han quedado sin sus pagos, etc; es decir, se quedan cimentadas las bases para un crecimiento constante en la máxima casa de estudios.