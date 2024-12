La grilla del pájaro

La ¿unidad? en Morena









Este lunes en conferencia de prensa la dirigencia estatal de Morena, encabezados por Lourdes García Garay, dieron a conocer que estarían signando un pacto de unidad, toda vez que varios de los ahí presentes ya andan en un proselitismo más que obvio, por más que la ley permita esas estrategias por demás evidentes, todo hasta que se emita la convocatoria por parte del Comité Nacional, que se supone traerá como uno de los métodos de selección la encuesta, pero ya sabemos todos cómo se opera al interior de este instituto político, pues primero se habrá de definir el género para cada municipio y de ahí se aplicarían los famosos sondeos de los que poco se sabe su metodología, porque así ha sido siempre.





Si bien el intento fue bueno, muchos sabemos que una foto pregonando una supuesta “unidad” resulta más que una simple palabra, un cuestionamiento, pues ni siquiera al interior tienen claridad en torno a las consecuencias que traerá la designación de las candidaturas, y no es que seamos nuevos en estos menesteres, pero en ese acto ante los medios de comunicación hay personajes que no se han caracterizado por ser factores de unidad en un pasado reciente, y no se trata de que ellos se lo crean, o lo que nos quieran hacer pensar, la primordial es que ellos mismos deben “predicar” con el ejemplo, pues la gran mayoría de los aspirantes a la alcaldía sí creen realmente en la unidad, siempre y cuando sean ellos los candidatos, y es ahí donde el asunto se descompone.





Mujer.

Incluso quienes más se han mostrado “rudos” en esta etapa interna, con certeros golpes por “debajo” de la mesa, son los caballeros que aspiran a la candidatura por la presidencia municipal de la capital, el asunto es que según ha permeado que existe una mayor probabilidad de que sea siglada para mujer, y de ahí se desprenden los nombres de Margarita Valdez, Sandra Amaya o Cynthia Montserrat Hernández, por mencionar solo a tres ejemplos. Es decir, creo que la dirigencia nacional podrá “despresurizar” lo que se vive en Durango garantizando que entre las mujeres sí pueda existir ese acuerdo de unidad que han pregonado toda la semana, por lo menos han mostrado más cordura en los últimos días.





Encuestas.

Más allá de las bardas y espectaculares que se observan por toda la ciudad, que por cierto no votan, también es preciso señalar que las supuestas “encuestas” las definen dos personas, y viven en Palacio Nacional y en Chiapas, así de sencillo. Y esto es importante mencionarlo porque hay aspirantes que sí toman como “bandera” la posición que ocupan en estos sondeos, y recalco, la decisión no depende de éstos, máxime porque ni siquiera a nivel nacional tuvieron la credibilidad necesaria cuando se eligió a la hoy Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dudo que ahora en la elección para Durango, donde solo se renovarán las presidencias municipales se hagan con absoluta transparencia.





Confesión.

Personalmente morenistas me han comentado que prefieren hasta que gane otro partido en lugar de que el abanderado sea el ex presidente municipal de Durango, quien en ese momento llegó por Acción Nacional, luego estuvo en Movimiento Ciudadano, donde buscó la reelección y que ahora desde Morena busca de nuevo despachar desde la “Carnation”; ese nivel de unidad es que se supone buscan posicionar en los últimos días. El problema es que veremos hasta dónde sí existe la disciplina en este instituto político, o quienes no sean beneficiados con la candidatura, hasta van a poder “descarrilar” las intenciones electorales del partido, más allá de que el PT hará lo propio, al ir aparte.





Última elección.

Si bien Morena fue el partido más votado en lo individual a nivel estatal en la elección de junio de este año, es claro que hay aceptación social, pero quizá la soberbia y la falta de unidad podrían dejarlos en segundo lugar de no cumplir su palabra de dejar las aspiraciones personales para abonarle a esa dichosa ¿unidad?; me lo sigo preguntando.