La grilla del pájaro

Las claves de AMLO para 2023





Se calientan motores en torno al proceso electoral 2023, donde se renovarán Coahuila y el Estado de México, por ello, me parece que el presidente López Obrador emitirá ciertas claves no sólo para arrebatar esas entidades al Revolucionario Institucional, sino que preparará el “terreno” para el 2024.

Y es que el líder moral de Morena sabe lo que estará en juego el próximo año, de ahí que busque primero regenerar dentro de este partido y luego con quienes despliegan su política pública, en el caso de los delegados de Bienestar en el país, ambos sus principales bases para mantener su hegemonía; y en el caso del territorio que gobierna Alfredo del Mazo, me parece que el que despacha en Palacio Nacional no podrá escatimar en sacar un buen perfil al respecto, y no aferrarse a la idea de que sea la maestra Delfina Gómez.

Morena desde su nacimiento ha padecido de estrategias que logren desplegarse ante la sociedad, porque todo se ha centralizado a una misma idea, a una sola forma de pensar, y lo que viene en el 2023 tiene un trasfondo político muy fuerte para el presidente, de ahí que “jugará” con ciertos escenarios para que el partido que él creó, llegue con posibilidades reales de triunfo.

Uno de éstos es lo que resulte del señalamiento hecho por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, respecto a la supuesta investigación que se le sigue al ex presidente Enrique Peña Nieto, primero porque ha sido un personaje que no ha tocado a lo largo de estos cuatro años, y segundo porque seguramente tiene información de que del Grupo Atlacomulco podrían lanzar una contra ofensiva en su contra, quizá será la primera etapa del análisis antes de tomar cualquier decisión.

Desde luego previo a la elección del 2024, la “joya de la corona” es el Estado de México, incluso más que cualquier otra entidad, por el índice poblacional y el movimiento económico que esta entidad tiene; por lo que será clave para López Obrador elegir un perfil ganador y que esté respaldado por un trabajo al interior de Morena, que logre aglutinar al mayor número de grupos que conforman este instituto político, es decir, tiene que dar un “manotazo” en el escritorio para que todo el proceso de selección esté bajo su propia supervisión, porque si como ha sido en los últimos años, todo se lo deja a las famosas encuestas o a lo que determine el dirigente nacional, Mario Delgado, me parece que podría haber sorpresas en cuanto al resultado.

También puede ser probable, que en el caso de Coahuila, una de las banderas que pueda tomar el presidente y quien encabece la candidatura, es en relación al proyecto de agua para La Laguna, donde Torreón es uno de los municipios que también estaría involucrado en los beneficios de la obra, por lo que si López Obrador de manera directa promueve y socializa la realización de este macro proyecto, creo que le será muy redituable electoralmente; porque cabe recordar que en el caso del estado de Durango, estará al frente un priista, de igual forma los municipios de Gómez Palacio y Lerdo también serán del mismo partido, y desde luego lo que pueda operar el actual gobernador coahuilense Miguel Riquelme, no será un trayecto sencillo de recorrer, pero sin duda con una estrategia de gobierno, casi electorera, podrá sacar buenos dividendos a su favor. Sólo resta esperar hasta dónde el jefe del ejecutivo federal considera viable ganar dos de dos estados en disputa.





Pajareando.

La movilidad que ha tenido hasta este momento el gobernador electo, Esteban Villegas Villarreal, con funcionarios de primer nivel del Gobierno Federal, dejan en claro que la actividad de su gobierno ha iniciado con estrategias de gestión antes de asumir el cargo; seguramente será una parte de la característica de su sexenio, el “tocar” puertas de instancias que puedan resolver las demandas de los duranguenses.