La grilla del pájaro

La credibilidad de las instancias electorales

La revocación de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), respecto al fallo del tribunal local, en la elección del municipio de Tamazula, podría mantener en vilo la credibilidad de las instituciones encargadas de darle legalidad a los procesos electorales.

Y es que a decir de los magistrados de la entidad, que determinaron anular el proceso de dicho municipio, teniendo evidencias de que se rompió la cadena de custodia de los paquetes electorales, no fueron suficientes para el cuerpo colegiado de Guadalajara, máxime porque uno de los elementos centrales fue que se “perdió” de vista las actas y urnas el día de la elección por la noche, apareciendo horas después, posiblemente con los números alterados.

Ante la alternativa de que los partidos que integran la coalición “Va por Durango” puedan recurrir a la última instancia, que es la sala superior del TEPJF, sería como la posibilidad de que alguno de los organismos inferiores en rango haya carecido de elementos para determinar su respectivo fallo, porque a decir verdad de los asuntos que se resuelven en lo local, normalmente la sala regional avala lo hecho en la entidad, y este asunto posiblemente generó mucha incertidumbre con los magistrados estatales, así como del propio Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), quienes ya incluso hablaban de la preparación de la jornada extraordinaria en Tamazula; por lo que será interesante conocer la postura de lo que determinen en lo nacional.

Y es que esto no es un asunto de percepción ni de cederle a una de las dos instancias la razón, sino que transita en el carril de lo jurídico y quien haya aportado la mayor cantidad de pruebas, bien sustentadas, será quien tenga la razón, pues tampoco se trata de un municipio de los de mayor población en el estado, simplemente sirve como un antecedente a futuras situaciones similares, y saber cómo será la determinación de la sala regional basados en Tamazula, es decir, qué otros elementos más podrían esperar los magistrados para avalar lo dicho por el Tribunal Estatal del Estado de Durango (TEED), esa sería la gran incógnita, porque seguramente la sala superior le dará la razón a una de las dos posturas, mientras que la otra parte quedará en el anecdotario.

Justo cuando las instancias en materia electoral padecen un día sí, y el otro también, señalamientos desde Palacio Nacional, me parece que la credibilidad de las instituciones por el contrario deberían vivir su mejor momento, pues son quienes dan certeza a la democracia de nuestro país, y determinar anular una elección tiene un alto grado de complejidad, y quienes así lo determinaron deben tener todos los elementos, pues en el caso de Durango hubiera sido la primer ocasión que se tuviera una elección extraordinaria, y en la regional no se consideró de esta manera, y me parece que desde Guadalajara se manda un mensaje de que la “vara” quedará muy abajo para posibles escenarios similares en un futuro.

Habrá que esperar entonces la postura de los partidos al respecto, pues en el caso de Morena, desde que se dio el fallo del TEED afirmaron que estarían en la disposición de acatarlo, y hoy en contraparte veremos si el PAN, PRI y PRD deciden continuar con esa ruta de instancias legales; lo que sí es un hecho, es que todas las instancias deberán garantizar la certidumbre del respeto al voto de los ciudadanos, y con elementos que respalden sus aseveraciones. Hay mucho en juego, sobre todo pensando en el 2024, por lo que la credibilidad, es la principal “herramienta” de un país que se dice democrático.





