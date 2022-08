La grilla del pájaro

Presidentes municipales y UJED

Semana decisiva en cuanto a la gestión de recursos ante el Gobierno del Estado por parte de los presidentes municipales de la entidad, y la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), y es que de ambos lados llevan a cabo acciones como medida de presión para que les sean asignados los recursos que les corresponden por parte de la Federación.

Y sin lugar a dudas, el tiempo se agota para la presente administración estatal; y es que no se trata de buscar el diálogo, éste tiene tiempo que se terminó, ahora sólo les resta dar respuesta, pues en el caso de los ediles estamos prácticamente a 72 horas de terminar su encomienda, y al no fluir el dinero que por derecho les corresponde, la situación financiera desencadenará una “bola de nieve” que terminará por perjudicar principalmente a los empleados de los ayuntamientos, por un lado, pero también las finanzas para el cierre del año a nuestra máxima casa de estudios.

Si bien existe el compromiso por parte de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado, de hacer la dispersión del recurso a la brevedad, lo cierto es que no hay señales claras de que eso suceda, pues en el caso de los municipios del estado, se estarían enfrentando a la necesidad de dejar deudas que con el paso del tiempo irán creciendo, como el pago a proveedores, abonos a la deuda, nóminas, y en su caso liquidación de personal, para evitar futuros laudos, que al final de cuentas tanto los próximos ayuntamientos como el siguiente gobierno, tendría que cargar con esa “losa” financiera que impediría un arranque óptimo de cómo está cerrando este trienio.

Por lo menos así lo dejaron de manifiesto los alcaldes, de todos los partidos, que se entrevistaron tanto con funcionarios de finanzas como de la Secretaría General de Gobierno, y seguramente estas últimas horas serán bajo esa tónica.

De ahí la importancia que en el caso del municipio de Durango, se emitiera una misiva dirigida a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), donde se informa que no se han recibido las participaciones federales, que rondan los 500 millones de pesos, donde además de la exigencia, esto forma parte de una obligación del municipio para no caer en omisión respecto a los recursos públicos, por lo que esta administración de Jorge Salum deja la evidencia, que hasta este momento no se ha reflejado el pago de lo pendiente por parte del estado, hablando incluso de las dificultades que se avecinan para pagar la última quincena de este trienio. Si bien en lo financiero ha sido uno de los aciertos de Salum del Palacio, la realidad es que con ese tipo de cuentas por cobrar, es más complicado tratar de tener un mejor cierre.

Desde luego la UJED también ha subido el “tono” del reclamo hacia el gobierno del estado, tan sólo al cierre de la semana pasada se emitió la convocatoria del rector a la H. Junta Directiva, donde en el único punto del orden del día, es el informe y la toma de decisiones respecto al adeudo que se tiene con la máxima casa de estudios, es decir, proyectando un cierre de año complicado para maestros y personal administrativo ante la falta de fluidez presupuestaria, por lo que la cita para este miércoles el órgano máximo universitario definirá las acciones a emprender para lograr la asignación del recurso pendiente. Veremos los límites a los que tendrá que llegar la junta en caso de no recibir respuesta positiva por parte del gobierno del estado, hasta antes del 31 del presente.





Pajareando





Un año efectivo de gobierno es el que le resta a López Obrador al frente de la presidencia, pues en cuanto haya candidatos para la elección del 2024, la atención estará más enfocada al proceso, por lo que tiene de aquí a finales del 2023, para planear, ejecutar y comunicar sus compromisos de campaña pendientes, más allá de seguir buscando culpables, como hasta ahora.