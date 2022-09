La grilla del pájaro

El próximo 12 del presente, se llevará a cabo la votación para elegir a quien representará los intereses de los trabajadores del sector salud en la entidad, pertenecientes a la Sección 88, y una de las cartas fuertes es el representante de la planilla azul, Paco Segovia, quien ha manifestado que su apuesta principal, de obtener el triunfo, es poner en el centro de importancia al propio trabajador.

Y es que durante esta campaña, donde ha recorrido en dos ocasiones los municipios pertenecientes a dicha sección, ha escuchado las peticiones de los profesionales de la salud, de ahí la construcción de su plan de trabajo que ha socializado con la base gremial, por lo que anteponer a la persona, por encima de cualquier otro interés, será su prioridad, y así lo ha manifestado en los distintos encuentros que ha tenido.

En los tiempos donde más se necesita la cohesión de los integrantes del sector salud, por la pandemia que aún no termina, creo de suma importancia que no se mezclen intereses políticos, personales o de grupo, de ahí que la narrativa de Paco Segovia se torna importante al señalar que no ha pertenecido a ningún periodo previo en ninguna cartera dentro de la Sección 88, lo que fortalece la idea de tener una visión renovada de lo que necesitan los trabajadores. El propio candidato he señalado que deben terminar los vicios y las malas prácticas, por ello plantea una renovación permanente de los programas de apoyo al trabajador de la salud.

Otro aspecto que ha señalado Paco, es en relación a las plazas de los trabajadores que se jubilan, pues el objetivo es hacer las gestiones necesarias para que se puedan otorgar a familiares, quizá una de las principales demandas de los sindicalizados; y es que en la mayoría de los casos son prácticamente un patrimonio que el trabajador en activo busca dejar a sus hijos, por ejemplo, y brindarles también la seguridad laboral, desde luego cuando se cumpla con el perfil idóneo para el puesto, ya que me parece que la renovación del personal adscrito al sector salud, deberá estar centrado en la capacidad y eficiencia de quien logre el beneficio, y con ello fortalecer al gremio médico en las unidades hospitalarias.

Los municipios de Durango, Canatlán, Guanaceví, Nuevo Ideal, Mezquital, Santiago Papasquiaro, Rodeo, Poanas, Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero, Nombre de Dios, Súchil, San Juan del Río, Pueblo Nuevo, Tamazula, Tepehuanes y Santa María del Oro, que cuentan con personal adherido a la Sección 88 del Sindicato de Salud, tendrán en sus manos el destino de dicha organización para los próximos años, donde su voto deberá ser respetado, pues la apuesta de quienes participan en este proceso, es en relación a la transparencia de los sufragios, y desde luego el deseo de quienes esperamos cada día más del gremio médico, a través del fortalecimiento de sus condiciones de trabajo, que se traduciría en una mejor atención de los ciudadanos que requerimos de su preparación y conocimientos.

Paco Segovia ha manifestado también, que su proyecto comenzó a vislumbrarse hace poco más de dos años y medio, tiempo en el que ha ido sumando simpatías a su causa, es decir, su aspiración no nace “de la noche a la mañana”, sino que ha podido construir con el mayor número de agremiados posible su plan, proyecto y desde luego la visión de trabajo dentro del sindicato en el caso de que los trabajadores le brinden la confianza el próximo lunes.





Nuevos nombramientos en el gabinete municipal, en el caso de desarrollo social, me parece que la incorporación de Jorge Herrera Castro, será interesante, toda vez que es un joven de territorio, que conoce las necesidades de la gente, y que a través de esta área, podrá generar estrategias en beneficio de las familias del municipio.