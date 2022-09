La grilla del pájaro

Los mensajes del nuevo gobierno

La sesión solemne del Congreso del Estado, donde rindió protesta como gobernador del Estado, Esteban Alejandro Villegas Villarreal, tuvo el toque característico de mensajes ante el arribo de un nuevo mandatario.

Incluso desde que obtuvo el triunfo en el mes de junio, comenzamos a ver que sus acciones irían más encaminadas a mostrar la madurez política que ha adquirido; pero sucedieron dos situaciones que a mi juicio deberán servir como parámetro en relación a la cortesía política que debe prevalecer entre los personajes que se dedican a esta profesión.

A pesar de que se señala que hubo un acuerdo con el hoy ex gobernador, José Rosas Aispuro Torres, de no estar presente en la sesión solemne, es un gesto poco cortés, pues a pesar de cualquier circunstancia me parece que debe quedar sentado en la historia el cambio de “estafeta” de un gobierno a otro, pues hace seis años, justo el 15 de septiembre de 2016, Jorge Herrera Caldera, que entregaba el mando a un gobernador de distinto partido al que pertenece, hizo acto de presencia en la velaria.

De igual forma ese mismo día, quiera fuera el candidato que perdió, Esteban Villegas, con valor ético y cortesía política también se presentó, y el mensaje fue claro, desearle al nuevo mandatario que le fuera bien en su administración. Este jueves, ninguna de las dos situaciones sucedió, se ausentó el saliente y Marina Vitela ni se presentó, ni mucho menos ha salido a reconocer el triunfo de Esteban, como él lo hizo en aquel entonces también.

Es decir, un primer mensaje de Villegas Villarreal es poner el ejemplo de que a pesar de que no se piense ideológica y políticamente igual, lo que importa es el estado, y de ahí se desprende otro mensaje en su discurso, cuando habla de hacer que el presidente López Obrador se “enamore” de Durango, y que gracias a las gestiones que se han realizado ya existe la aprobación de un primer recurso que les permitirá cumplir con los compromisos laborales del mes de septiembre, afirmando que el estado financiero es “catastrófico”, y que tan sólo por única ocasión lo dirá, porque la intención es enderezar el “barco”, pero pensando más en las familias de la entidad que en aspectos políticos que al final solo terminan incrementando el divisionismo social, algo que se evitará con esto que ha ido construyendo el hoy mandatario estatal.

Otro mensaje que dio el gobernador, y que me parece interesante, es en relación al equipo que lo habrá de acompañar, con perfiles con experiencia y también quienes no habían entrado de lleno a la función pública. Pero me llamó mucho la atención que en el caso de la Secretaría de Ganadería y Desarrollo Rural, invitó a Ricardo Navarrete, quien hace algún tiempo estuvo en Desarrollo Económico.

Lo interesante de este nombramiento por ejemplo, es que Esteban Villegas le va a apostar a que la producción agrícola y ganadera tenga posibilidades de comercializar lo que producen, tal cual lo mencionó en una entrevista, de ahí que la designación del maestro Navarrete se diera en esa área; y con ello deja en claro que se le apostará al crecimiento regional de Durango, pero deberá ser con esa visión de quien conoce el manejo empresarial a nivel nacional e internacional, y que los productores tengan la posibilidad de obtener mayores ganancias por sus productos.

La asistencia de actores políticos de todos los partidos políticos, legisladores locales, federales y gobernadores, así como la presencia de Adán Augusto López, Secretario de Gobernación, le brindaron el “espaldarazo” necesario para el inicio de esta administración, y se complementa con la mención que Villegas Villarreal les hizo en su discurso, enviando un mensaje de que su apuesta es a construir por Durango.

Ante ello, los primeros días serán determinantes en su forma de gobierno, pues ya por la noche, luego del grito, en lugar de hacer una majestuosa cena, el gobernador y su esposa, Marisol Rosso, recorrieron diversos hospitales, algo que muestra también ese lado sensible.