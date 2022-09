La grilla del pájaro

Consecuencias de la “parálisis” financiera

Como candidato al gobierno, Esteban Villegas Villarreal y su equipo seguramente suponían lo delicado de las finanzas en el estado, ya como gobernador electo y durante el proceso de entrega-recepción confirmaron la gravedad en cuanto a los estados financieros.

Y desde luego lo dieron a conocer, ya en funciones a partir del pasado 15 de septiembre, han tomado el “toro por los cuernos” asumiendo acciones que obviamente van teniendo sus consecuencias ante esta “parálisis” en la que se encuentran las finanzas públicas.

El primer paso fue la noticia que dio el propio gobernador al afirmar que derivado de las gestiones que hizo ante la Federación, se habrán de transferir alrededor de 300 millones de pesos en los próximos días, que representan la solución a los pagos inmediatos, como el caso de la nómina. Lo interesante de esto es que es un recurso extraordinario por parte del gobierno de López Obrador, es decir, no se está adquiriendo deuda con ningún banco, primero porque la calificación crediticia está totalmente desmoronada, y segundo porque al final de cuentas sería hablar de “destapar un hoyo para tapar otro”, y esto traería mayores consecuencias en negativo para poder, en el corto plazo, llegar al equilibrio que Villegas Villarreal y su equipo financiero buscan.

Otra consecuencia del “desaseo” administrativo de la pasada administración estatal, radica en lo declarado por el secretario general de gobierno, Héctor Vela Valenzuela, al asegurar que se detectaron contrataciones de último momento, mismas que se cancelarán, para con ello, y seguramente el ajuste en cuanto a los altos salarios de muchos ex funcionarios, poder generar algo de recurso que les permita precisamente ese equilibrio; pues me parece que trabajar con el personal necesario sería una de las principales acciones de este sexenio. Se trataría entonces de hacer un gobierno eficiente, pues más que pensar en programar o agendar obras en lo que resta del año, un gran paso sería estabilizar las finanzas.

En el terreno legal desde luego que esta “parálisis” financiera traería también sus consecuencias, pues el día de ayer la Fiscalía estatal confirmó la detención de una persona del sexo femenino sustrayendo alrededor de 1.6 millones de pesos en efectivo de la Subsecretaría de Egresos, por lo que se procedió a su detención. El asunto es que existe la probabilidad de que más ex funcionarios estén relacionados no sólo con este hecho, sino con algunos similares a lo largo de los últimos años; es decir, esto puede ser la “punta” del hilo que podría destapar algunos otros actos de robo, claro que se debe seguir un proceso judicial y mostrar la parte acusada las pruebas de su inocencia, pero es claro que la persona detectada en flagrancia no se mandaba sola, por lo que el proceso judicial me parece que deberá evidenciar a todos los involucrados.

Otro rubro no menos importante, es lo relacionado al incremento que podría tener el presupuesto para nuestra entidad el próximo año, también provocado por los encuentros que ha sostenido el gobernador con funcionarios de la Federación ante el difícil escenario que se tiene a corto plazo en las finanzas estatales, tener una mejor proyección financiera para el 2023 también traería estabilidad a una administración que busca salir rápido de la “herencia” económica que les entregaron, devastada y sin rumbo.

Pajareando.

En un año que ha sido financieramente hablando complicado para muchas familias, me parece que la decisión de José Antonio Ochoa, de implementar el programa “Ahorra es cuando”, ayudará en gran medida los bolsillos de miles de ciudadanos que por diversas razones tienen pendientes de pago de impuestos, lo que le permitirá también a esta administración hacerse llegar de recursos para poder seguir con la operatividad cotidiana.