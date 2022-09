La grilla del pájaro

La relación de Esteban Villegas con la Federación

Si algo sabe el gobernador Esteban Villegas, es que sólo teniendo una buena relación con la Federación es como podrá sacar adelante los compromisos que adquirió desde campaña, por lo que no sólo basta “enamorar” a AMLO de nuestra entidad, sino pensando también en lo que pueda venir después del 2024.

Porque con el actual jefe del Ejecutivo le correspondería dos de los seis años de administración, por lo que la visión deberá considerar dos presidentes.

En este momento la situación electoral de los partidos es más que compleja, sobre todo pensando en que la oposición encabezada por el PAN, PRI y PRD, está al borde del rompimiento definitivo, y esto no debe ser factor para que gobernadores como en el caso de Durango, tengan todas sus “canicas” puestas en una sola canasta, es decir, la relación que construya Esteban en paralelo con Andrés Manuel López Obrador será determinante para el arranque de su gobierno, pues al corresponder dos ejercicios fiscales, 2023 y 2024, le permitirá generar las condiciones para que la entidad tenga cada vez mayor presupuesto, incluso pensando en que se podría dar el hecho de que la Federación absorba el gasto educativo, y que ese recurso pueda quedarse en la entidad para aterrizar proyectos en beneficio de la ciudadanía, algo que Villegas Villarreal ha impulsado desde hace tiempo.

Las señales han sido claras por parte del ejecutivo duranguense de poder transitar con todos los partidos políticos, desde la construcción de su gabinete hasta la relación de cordialidad que ha mostrado con integrantes de Morena en Durango, pues se trata más de crear las coincidencias respecto a las necesidades de las familias que aquí vivimos, pero también enviando el mensaje que quien gane en el 2024 no sería factor de “castigo” para nuestra entidad, y así ha quedado de manifiesto con lo que ha construido con funcionarios del orden federal, y que de esos encuentros ha logrado importantes avances en relación a proyectos, como ejemplo la más reciente visita del director general de Conagua, Germán Martínez Santoyo, con quien se acordó el impulso de proyectos que garanticen el líquido vital en todos los municipios.

Otro importante mensaje que ha mandado Villegas Villarreal, directamente al presidente, es en relación al respaldo de la propuesta de que el Ejército Mexicano realice labores de seguridad en los estados durante los próximos años, algo que sin duda deberá estar viendo con buenos ojos el inquilino de Palacio Nacional, pues es importante el respaldo que reciba de los gobernadores, pues si bien es un asunto que en este momento corresponde “desatorar” a la Cámara Alta del Congreso de la Unión, el solo hecho de expresarlo ya habla de un respaldo con la posibilidad de que sea recíproco ante lo que Durango también requiere de este sexenio federal.

Si algo reclamamos los ciudadanos todo el tiempo respecto a la clase política, es no verlos todo el tiempo en medio de discusiones estériles, muchas de las veces por cuestiones ideológicas; hoy lo que hace Esteban me parece que es la antítesis de esa costumbre en el ejercicio de la política que ha prevalecido por décadas, y hoy se le apuesta a construir en equipo, a dialogar y crear las sinergias suficientes para poder hacer políticas públicas con el respaldo de todos los actores de la sociedad, gobierno y empresarios. Me parece que ese es el camino correcto.





Pajareando





Importante reto tendrán en los próximos dos meses tanto el gobierno estatal, los municipales y el sector educativo, entre ellos la UJED, por obtener recursos para el pago de prestaciones de fin de año; es verdad que lo inmediato son el pago de la nómina siguiente, pero vale la pena considerar que para principios de diciembre se tendrá que resolver este asunto, y considerar que el mayor porcentaje del flujo económico en la entidad, depende de los gobiernos.