La grilla del pájaro

Nos queda todavía mucho por hacer como sociedad en cuanto al cuidado del agua, pues pensamos que es un recurso inagotable y que difícilmente llegaremos a prescindir de él, y estamos equivocados, pues precisamente por ser finito existen importantes esfuerzos por parte de los gobiernos para fomentar la cultura hacia el cuidado del vital líquido.

En el caso del municipio de la capital, y bajo las instrucciones del alcalde José Antonio Ochoa, Aguas del Municipio de Durango (AMD) lanzó la estrategia “Agua contigo” para los próximos 100 días.

Los expertos en la materia afirman que en este momento nos encontramos en una etapa de “estrés hídrico” ocasionado por diversos factores, como el hecho de que existe más demanda que la cantidad de que se dispone, ya sea en mantos freáticos o presas; esto no es más que una clara señal de alerta para gobierno y sociedad, de que algo estamos haciendo mal en cuanto al uso que le damos al agua, desde el desperdicio inmisericorde en los domicilios, adeudos al organismo operador y lo más grave, las tomas clandestinas, que impactan directamente en la presión y flujo de zonas a donde se supone debería llegar bien, por lo que me parece un acierto su declaración en el sentido de que caerá todo el peso de la ley a quienes realicen esta actividad ilícita.

Creo que con esquemas como esta estrategia, “Agua contigo”, se fortalecen aspectos por demás relevantes para el cuidado del agua, como el hecho de la reubicación de pozos, la sustitución de redes de agua que por el paso de los años se han dañado y por medio de las fugas se desperdicia una cantidad importante del líquido vital.

Estas acciones integrales propuestas por el organismo operador en la capital, son sólo una parte de lo que a la administración pública municipal le corresponde, pues también como usuarios del servicio debemos tener claro que en este momento ni siquiera pagamos el costo real de lo que implica su extracción, pues incluso se conoció que en la capital el metro cúbico ronda casi los nueve pesos, cuando en estados vecinos puede costar hasta 20 pesos el metro cúbico; de ese tamaño es la responsabilidad de cuidarla con mayor razón.

El mensaje me parece claro: Abordar el tema del agua bajo la coordinación de AMD, pues creo que ha sido un acierto que exista esa continuidad al frente del organismo, en el caso de Rodolfo Corrujedo, pues los proyectos ya avanzados les permitirá irlos aterrizando de forma inmediata, de ahí creo que destaca más que “Agua contigo” sea una acción contundente.

Otro reto que vendrá más adelante, porque incluso fue compromiso de campaña del gobernador y presidente municipal, es la planta potabilizadora, un anhelo que esperemos se concrete en el futuro inmediato.

El ejemplo más claro que tenemos, es la ciudad de Monterrey, pues llegar a esos extremos en cuanto a la falta del vital líquido, nos pondría en una situación lamentable, sobre todo porque no le damos al valor requerido en la actualidad, pues de no hacer la parte que tenemos como sociedad, creo que no le dejan otro camino a los gobiernos que incrementar la tarifa del agua, que sin duda repercutiría en nuestros bolsillos, pero se trata de que aprendamos a mantener lo que aún tenemos antes de que sea demasiado tarde.





Pajareando





Se pronostica ya la entrada de los primeros frentes fríos de la temporada invernal, de ahí la importancia de que adultos mayores y niños tengan los cuidados debidos, así como las autoridades en materia de salud, ya deberían estar iniciando las campañas de prevención de enfermedades respiratorias, aún estamos a buen tiempo de que el impacto en la salud de los duranguenses no sea tan grave, con las medidas correctas, pero sobre todo, anticipadas.