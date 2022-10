La grilla del pájaro

“GuacamayaLeaks”

Como historia salida de una película de ciencia ficción, el grupo denominado “Guacamaya” filtró información a una plataforma de noticias con datos precisos de interés nacional, algo similar al famoso caso de WikiLeaks, que en su momento también dio a conocer la actividad militar que tenía Estados Unidos en relación al conflicto armado contra Irak y Afganistán, y que a la postre llevó a prisión a uno de sus fundadores, Julian Assange.

El asunto se torna por demás delicado por varias razones. La primera de ellas es que las filtraciones obtenidas de la Secretaría de la Defensa Nacional, respecto al estado de salud del presidente López Obrador, deben prender varias alarmas, máxime cuando él mismo ha reconocido en la “mañanera” de este viernes que sí toma medicamentos para la hipertensión y la tiroides, y que por ende cada tres meses se somete a revisiones.

Sin duda la salud del mandatario es un tema de seguridad nacional, por lo que las filtraciones dan a conocer algo que desde enero se había ocultado, es decir, quizá el propósito de no hablar del traslado que se tuvo que hacer de Palenque a la Ciudad de México para ser atendido, se interpreta que el inquilino de Palacio Nacional no desea mostrarse débil al frente del país.

Ahora, no se trata de politizar el tema de salud del jefe del Ejecutivo como lo ha asegurado Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, en su cuenta de twitter, creo que esto va más allá del carril político-partidista, pues no creo que nadie en su sano juicio desea que le suceda algo a López Obrador, por el contrario, y como él mismo lo ha dicho, “existen adversarios, más no enemigos”, por eso creo que en este momento nada deberá estar por encima de este delicado asunto respecto a los padecimientos que tiene.

En segundo término, las filtraciones relacionadas con el “culiacanazo”, donde se liberó a un hijo de Joaquín Guzmán Loera, me parece que es un tema que el propio mandatario reconoció en su momento, el hecho de haber dado la orden de su liberación para evitar consecuencias; aquí lo delicado es que si este grupo “Guacamaya” tiene más información relacionada con la seguridad en el territorio nacional, existe la posibilidad de que haya más filtraciones, incluso en su cuenta de twitter ya han expuesto ese escenario, algo que deberá tener en alerta a los expertos en asuntos digitales de Presidencia para evitarlas o en su caso reaccionar de inmediato.

Este tema y lo relacionado a las filtraciones en torno a las investigaciones de los estudiantes de Ayotzinapa, que responsabilizan al Ejército Mexicano, me parece que son los dos asuntos más delicados que este sexenio estaría enfrentando, y que dejan a la luz pública datos precisos del estado que guarda la administración.

Y ello quizá sólo sea una pequeña parte de los muchos temas que aún no conocemos, y que en los próximos dos años que les restan al frente de nuestro país existirá una enorme vulnerabilidad en cuanto a su actuar, sobre todo en temas donde se ha determinado clasificar información hasta dentro de cinco años, como el caso del aeropuerto Felipe Ángeles y la construcción del Tren Maya; pues ya sea en ese tiempo, o antes, los mexicanos conoceremos muchos detalles que hoy se archivan.





Pajareando

Avanzan los días en que ha llegado el nuevo gobierno estatal, y cada vez van saliendo más adeudos que dejó la pasada administración, quizá por ello se han solicitado dos amparos por parte de altos ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas, y quizá no sean los únicos que lo hagan, pues hay evidencia también en el caso de la Secretaría de Educación, donde las compensaciones rondaron los 16 millones de pesos, sólo para 40 funcionarios de esa dependencia, algo que deberá investigarse a fondo y llamar a cuentas a quienes lo autorizaron.