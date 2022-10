La grilla del pájaro

Ejército Mexicano: De las calles, al aire

Nadie discute la lealtad del Ejército Mexicano al comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, el asunto es que las decisiones de mantenerlos en sus planes y políticas públicas podrían desgastar a una institución que siempre está dispuesta a servir.

Además del tema de construcción, y del servicio que deberán prestar en las calles de nuestro país en los próximos años, para brindar seguridad, ahora también se pretende que puedan operar su propia línea aérea.

Esto lo confirmó el propio presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera de este martes, todavía no como un hecho, sino como algo que pudiera darse en los próximos días, tema en el que también salió a relucir el avión presidencial, que podría formar parte de la flotilla que operaría la Secretaría de la Defensa Nacional, algo que sin duda ha llamado la atención de la opinión pública, pues se le están asignando demasiadas tareas al Ejército Mexicano, y desde luego no dudamos que exista la capacidad suficiente, sino el hecho de que para lograr estos objetivos me parece que deberá existir mayor personal en activo.

De acuerdo a un reporte de la propia Secretaría de la Defensa del 2021, en nuestro país existen poco más de 321 mil efectivos militares, de los cuales casi 170 mil forman parte del Ejército y Fuerza Aérea, es decir, estos últimos deben cubrir los trabajos de construcción como el aeropuerto Felipe Ángeles, que aún no está terminado, tienen participación en la construcción del libramiento ferroviario en Nogales Sonora, en la refinería de Dos Bocas, son los responsables de algunos tramos del Tren Maya, se acaba de aprobar en comisiones del Senado la ampliación del tiempo para hacer labores de seguridad en las calles hasta el 2028, y falta la aprobación del Pleno, y ahora, esta nueva instrucción de AMLO de operar su propia aerolínea.

Quizá esto pueda ser tan sólo una propuesta del inquilino de Palacio Nacional para desviar la atención sobre lo que han desatado las filtraciones del grupo “Guacamaya”, precisamente sobre decisiones que se han tomado desde la Sedena, incluyendo el estado de salud del propio presidente, y del nuevo escándalo que se ha generado por la supuesta compra de un software de espionaje que también ha salido a la luz pública, que el jefe del Ejecutivo ha reconocido que el ejército tiene sus tareas propias de inteligencia, resaltando que no son de espionaje, pues aclaró que existe una gran diferencia. O lo relacionado también a lo filtrado en torno a la participación en los hechos ocurridos con los estudiantes de Ayotzinapa.

Desde luego al interior de nuestro Ejército Mexicano existen muchos profesionales en todas las ramas, y hasta hoy su lealtad está más que probada, el asunto es que más allá de la disciplina y formación institucional a nuestro país y a lo que representan, seguramente también habrá quienes no están a favor de todas estas decisiones, pues se han “militarizado” no sólo las calles, sino también las obras de infraestructura.

Y a todo ello habrá que añadirle que los efectivos pertenecientes a esta institución, también forman parte de las acciones de auxilio en los casos de desastres, que por cierto lo hacen muy bien, pues a través del Plan DNIII de ayuda a la población, en ellos recae el salvar vidas de miles de familias que requieren en estos casos de emergencia.





Pajareando

Más que necesarios los ajustes que han anunciado tanto el gobernador, Esteban Villegas, como el alcalde José Antonio Ochoa, en relación al ajuste del personal en las dependencias, así como las compensaciones que se otorgaban por ejemplo en la Secretaría de Educación, pues sólo así se podrá llegar al equilibrio financiero, para que se traduzca en obras en beneficio de las familias que aquí vivimos.