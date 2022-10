La grilla del pájaro

La verdad de Tatiana

Finalmente la ex secretaria de Economía a nivel nacional, Tatiana Clouthier, habló en relación a su salida del gabinete de López Obrador, pues luego de diversas versiones que comenzaron a surgir en la opinión pública, hoy sale a declarar su verdad de los hechos.

Y con ello evitar que continuaran los rumores en torno a su salud y a un posible pleito directamente con el jefe del Ejecutivo; expresando, de entrada, que su trabajo había concluido porque “ya no había más que hacer”.

Desde luego llamó la atención la parte donde afirma que el presidente está rodeado por una “jauría”, que no lo dejan tomar decisiones y que le llevan muchas “mentiras”. Aquí destaca un secreto a voces que ha circulado desde hace tiempo, relacionado a que el inquilino de Palacio Nacional tiene como equipo más cercano a personajes que le dicen lo que él quiere escuchar, y no la realidad de las cosas, pues Tatiana Clouthier no es la primera ex funcionaria que lo comenta, está el caso por ejemplo de Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda en este sexenio, quien habló con ciertas similitudes a lo que ha declarado la ex secretaria de Economía.

En esta entrevista con el periodista Enrique Galván, Clouthier envía algunos otros mensajes que me parece por demás delicados, sobre todo relacionado con el T-MEC, pues responsabiliza de manera directa a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, de no ceder en nada, lo que genera mayor tensión con Estados Unidos y Canadá respecto al litigio que estos países han iniciado en contra de México por la implementación de dicho acuerdo.

Algo que sin duda tiene un impacto negativo para nuestro país, pues nada podría salir peor si las relaciones con nuestros vecinos del norte se desmorona tan todo por “caprichos” de quienes tienen en sus manos decisiones trascendentales, y bajo estas circunstancias pues es mejor hacerse a un lado para no salir “raspada”, y pasarse, como dijo, “a la porra”.

Desde su llegada la relación con algunos personajes cercanos al presidente fueron de mucha tensión, pues uno de los señalados es el propio director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, pues cabe recordar que es el autor de la “caída del sistema” en el proceso presidencial de 1988, donde participó como abanderado el papá de Tatiana Clouthier, Manuel Clouthier, mejor conocido como “Maquío”, de ahí que la relación nunca estuvo estable entre ambos funcionarios.

En lo personal dos temas que también expuso me han llamado la atención, el primero donde hace referencia que en dos ocasiones le avisó al presidente que dejaría el cargo, lo que AMLO no le aceptó y buscó siempre mantenerla en su gabinete, hasta que finalmente cedió; y el segundo cuando habla acerca de que el ambiente de los personajes cercanos al jefe del Ejecutivo ya está directamente relacionado con la sucesión, que “todos” andan pensando más en el 2024 que en dar resultados en sus funciones, y eso seguramente ha involucrado también a López Obrador en esa dinámica. Es decir, Tatiana Clouthier tiene tiempo que estaba incómoda en el gabinete, no le permitieron mucho margen de maniobra en su área, y quizá era la única que pensaba en generar acciones positivas en los próximos dos años, a diferencia de los “acelerados” que buscan la silla de Palacio Nacional.





Pajareando

Poco a poco se percibe mayor presencia de obras públicas municipales en la pavimentación de calles en nuestra ciudad, pues cuentan con la maquinaria necesaria para hacerlo, y me parece que sería un acierto intensificar ahora que está próxima la conclusión del periodo de lluvias, que es el principal impedimento para seguir con estos trabajos.

Existe el compromiso del presidente Toño Ochoa de mejorar la imagen en los primeros 100 días de su administración, y uno de los asuntos de mayor interés, es precisamente la pavimentación.