La grilla del pájaro

Rodeada de incertidumbre la decisión del Gobierno Federal de despedir a Luz María de la Mora, ex subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, principalmente porque era el vínculo de nuestro país en cuanto al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), y desde luego ello ha desatado varias lecturas al respecto, y se liga lo que hace unos días aseguró Tatiana Clouthier tras dejar la titularidad de esta área.

De entrada, el argumento de Clouthier cobra relevancia cuando refiere que no sólo el Presidente López Obrador, sino que la actual Secretaria de Energía, Rocío Nahle, han decidido no ceder en nada relacionado con la política energética que esta administración federal ha promovido, a pesar de que se encuentre ya un litigio por parte de los países vecinos.

De ahí que se envía un mal mensaje al despedir a una de las artífices en la construcción del T-MEC, que en verdad no es un tema menor que México esté en el “ojo del huracán” por criterios basados en el “capricho” de quienes toman las decisiones, por eso la salida de Luz María de la Mora ha generado incertidumbre en la Iniciativa Privada en nuestro país, pues según los expertos en el tema esto podría desencadenar otras acciones que les perjudique no sólo a las empresas, sino también a los trabajadores.

Se entiende pues que tanto Clouthier como De la Mora habrían estado impidiendo el desarrollo de las negociaciones que este Gobierno Federal querría imponer, y fijar una visión unilateral, dejando de lado la opinión de perfiles conocedores del comercio internacional como la hoy exsubsecretaria. Ahora, a este sexenio aún le restan poco más de dos años para buscar consolidar esta relación, sin duda una de las más importantes en cuanto al libre comercio, pero pensando en que los tiempos políticos para la renovación de la Presidencia están ya encima, creo que tanto Nahle como la nueva Secretaria de Economía, Raquel Buenrostro y quien llegue a la Subsecretaría, deberán centrar su trabajo en acordar con Estados Unidos y Canadá, y no exponer, por ningún motivo, lo que en los últimos años se ha construido, menos pensando en asuntos de carácter “electorero”.

Me parece que uno de los problemas de esta administración federal, es que el Presidente ha buscado mantener su postura y forma de actuar, sin que nadie pueda contradecir sus decisiones, y su grupo más cercano poco se atreve a hacerlo, y quienes han cometido esa “osadía” pues en este momento están fuera del gabinete, tal como ocurrió en su momento con Carlos Urzúa, exsecretario de Hacienda. Y si en el caso que nos ocupa, Tatiana y Luz María, buscaron fijar otra perspectiva de la política económica, contraria a la del inquilino de Palacio Nacional, pues he ahí las consecuencias. El problema es que pudiera estar acertado López Obrador, pero de no ser así, traerá consecuencias para todos los mexicanos, pues el “hilo” de las relaciones con estos países, basados en el T-MEC me parece que atraviesan por el peor momento en años.

Quizá la verdad de las cosas las sepamos más adelante, pero será muy evidente si en los próximos días se da un giro de 180 grados en cuanto a dicho tratado en materia energética y de respeto a las empresas privadas que están instaladas en nuestro país, y habrá que pensar en las consecuencias relacionadas con la pérdida de empleos, de ser el caso.





Pajareando.

Llamó la atención la conferencia de prensa que convocó un grupo de dirigentes morenistas ayer por la mañana, donde se argumentó el hecho de estar en contra de que el replaqueo se haya adelantado, y por extraño que parezca, la mayoría de los diputados de dicho partido votaron a favor de la propuesta, y hubo el respaldo de una regidora también de este instituto político; es decir, el argumento me parece que carece de sustento, toda vez que se reflejó en la comisión y también en el pleno del Congreso, y eso habla de la división interna que existe.