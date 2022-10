La grilla del pájaro

Operación mochila, también desde casa

No cabe duda que la prevención siempre será la principal “herramienta” para evitar situaciones lamentables, y en el caso del sistema educativo, de todos los niveles, es todavía más apremiante por varias razones, y detectar, a tiempo, actitudes de los niños y jóvenes y posteriormente llevar a cabo la famosa “operación mochila”.

Pero es fundamental que ésta se implemente desde el hogar, y estemos en constante vigilancia de nuestros hijos.

Esto ha llamado más la atención, luego de lo declarado por la titular del Colegio de Bachilleres, Sonia Flores, quien confirmó que en un plantel de La Laguna, se encontraron armas blancas y también medicamento controlado en las mochilas de algunos jóvenes, lo que habla del riesgo constante en el que se podrían encontrar nuestros hijos al tener compañeros que porten este tipo de armas, pues si ligamos la situación de salud mental por la que hemos atravesado en los últimos años derivado de la pandemia, y del número de suicidios que se han dado en la entidad, muchos de ellos en jóvenes, creo que las alarmas deben estar encendidas para las autoridades educativas en Durango, evidentemente bajo protocolos aplicables que permitan evitar actos que terminen en tragedia.

La colaboración de los padres es el primer filtro para esta operación mochila, pues tenemos la obligación, primero, de ver el comportamiento de nuestros hijos, que tampoco tengan al alcance armas de ningún tipo, y de manera esporádica revisar el contenido de sus mochilas, esto como una primera etapa del proceso, pues de avalarse también por la autoridad correspondiente, un segundo filtro es al ingreso de las instituciones educativas. Esto debe hacerse de manera constante y aleatoria, incluso por sorpresa para que no exista ningún aviso a los jóvenes y que ello les permita reaccionar. Debemos generar esa cultura preventiva.

Sin ser especialista en la materia, considero que otro rubro que se torna importante en este sentido, es la comunicación que debe existir entre padres e hijos, pues a veces dejamos mucha de esa responsabilidad en los maestros, en quienes en muchas veces los jóvenes pueden llegar a confiar más, porque no existen esos canales de comunicación en el hogar, y con ello se rompe cualquier posibilidad de conocer el verdadero sentir de los alumnos, y detectar en buen tiempo que no lleguen al grado de portar ningún objeto o medicamento a las aulas educativas.

Por lo que ese acercamiento y diálogo con nuestros hijos pueden brindar un panorama más real de lo que están pensando; desde luego en cada hogar es distinto, por la situación que atraviesen, y sé que no se podría generalizar, pero es un hecho que cuando hay apertura y se les genera confianza a los hijos, estos puede llegar a buen “puerto”.

Tan sólo en lo que va del 2022, en Estados Unidos se han registrado tres ataques a centros educativos en los meses de abril, mayo y septiembre, enlutando a familias completas, y si bien el tema de la compra de armas en el vecino país aún está a discusión, creo que este tipo de noticias tan lamentables deberán ser siempre el antecedente necesario para actuar, antes de lamentarlo. Se trata de ser preventivos y no querer actuar cuando las cosas suceden. Pero si no ponemos todos de nuestra parte, serán en vano cualquier intento de aplicar esta operación mochila, pues no sólo se expone el joven que traiga consigo algún arma, desde luego expone a alumnos y maestros. Ojalá se haga algo.





Pajareando

Regresa la Kermesse de la Familia, así lo dio a conocer la presidenta del Sistema DIF, Marisol Rosso de Villegas; un evento que además de promover la unidad familiar, pues lo recaudado será destinado a las familias de escasos recursos en la próxima Navidad, sobre todo con la compra de juguetes para los niños. Ojalá todos podamos sumarnos a este esfuerzo y contribuir con estos objetivos.