La grilla del pájaro

Resolución del TEPJF respecto a la paridad

Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) exigiera a los partidos postular en el Estado de México y Coahuila, para las alecciones del próximo año, el principio de paridad, este jueves el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), revocó dicho acuerdo en una apretada votación.

Por lo que este órgano colegiado determinó que para dicho proceso no aplica, pues las legislaciones estatales ya lo consideran; es decir, los institutos políticos podrán postular dos hombres o dos mujeres en el 2023 en las candidaturas a dichos gobiernos estatales.

Me parece que ha existido cierta confusión al respecto, pues lo que determinó el TEPJF no atenta contra este principio de paridad, por el que mucho tiempo se ha luchado para que las mujeres tengan las mismas posibilidades de participar en procesos electorales y puedan ser votadas, el asunto radica en que este máximo órgano electoral en el país le dice al INE que no tiene la facultad para obligar a que los partidos modifiquen su reglamentación interna para el proceso del 2023, por lo que otorga seis meses más de plazo para que se haga, y al recorrerse el tiempo ya no se empata con el calendario electoral en la renovación de las gubernaturas del Estado de México y de Coahuila.

Entonces, hoy el PRI, PAN, PRD, Morena, PT, Movimiento Ciudadano y Partido Verde, podrán promover las dos candidaturas con un mismo género, por ejemplo, si el partido del Presidente concreta lo que todos sabemos en el caso de la entidad gobernada por Alfredo del Mazo, que sea la ex secretaria de educación, Delfina Gómez, también podría ser el caso que en el estado vecino vaya abanderando una mujer.

De tal forma que esta determinación del TEPJF sólo se refiere a los gobiernos, pues en el caso de Coahuila, además de la renovación del ejecutivo, también estarán en disputa 16 diputaciones de mayoría y nueve de representación proporcional, donde sí aplica el principio de paridad. En el Estado de México, sólo estará en juego el gobierno del estado.

Esta resolución también implica que la proyección de los partidos cambia, pues para la selección de sus abanderados no será basados en el principio de paridad, y como ha sido para algunos que “justifican” su decisión bajo este argumento, pues ahora los partidos y las alianzas que se registren podrán determinar al aspirante mejor posicionado en sus propias encuestas, si es que desean obtener el triunfo, pues se trata de llegar a la contienda con quien pueda garantizar el triunfo, ya sea hombre o mujer, sin anteponer alguna otra justificación. Evidentemente esto es sólo para el proceso del 2023, pues de acuerdo a las fechas que aprobó el TEPJF la paridad será en las siguientes elecciones, luego de que los institutos políticos hayan hecho lo propio en su reglamentación interna.

En el caso del Estado de México, las dirigencias nacionales de la alianza “Va por México” aún no determinan si irán juntos o por separado, ya tanto el PAN como el PRI, han nominado a sus perfiles, lo que queda claro es que Morena, con Delfina Gómez, recibirá todo el respaldo del Presidente, ya que por muchas razones es de vital importancia para él, y es la “aduana” de lo que podría ocurrir en el 2024. Cabe señalar que la obligación que señalaba el INE respecto a la paridad, fue impugnada precisamente por el PRI, quizá al considerar dos propuestas del mismo género para este proceso el próximo año, de hecho de no haber existido tal, sí se habría acatado esta medida y habríamos tenido en los dos estados hombre y mujer por partido o alianza en el 2023.





Pajareando

Más que el hecho de “convencer” a los legisladores locales de las bondades de ampliar el plazo para la permanencia de los militares, la visita de Adán Augusto López, tiene dos objetivos, construir una buena relación con el gobernador y expresar el respaldo a esta nueva administración, pero también en sus aspiraciones para el 2024 marcar agenda a nivel nacional y recorrer el país bajo este argumento.