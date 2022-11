La grilla del pájaro

Reformar al INE, es regresar en el tiempo

Si alguien padeció las prácticas electorales del sistema en la década de los 80, fue el propio Presidente, Andrés Manuel López Obrador, y hoy en la agenda política nacional se ha promovido constantemente la desaparición de los órganos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE).

También al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante reformas que, según el inquilino de Palacio Nacional ha señalado, para “otorgarle al pueblo” la posibilidad de elegir libremente.

Pero al recordar un poco de la historia política de nuestro país, esta “inquietud” de López Obrador, y ahora hasta como recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), no sería otra cosa que “darse un balazo en el pie”, pues el propio jefe del Ejecutivo formó parte activa de los movimientos en 1988, con la supuesta caída del sistema que le dio el triunfo a Carlos Salinas de Gortari, y que a partir de ahí comenzara una carrera vertiginosa en la política señalando las prácticas que se desarrollaban desde la Comisión Federal Electoral, en ese entonces en manos del propio gobierno, ante los “fraudes” que se orquestaban para que el partido hegemónico mantuviera el poder en nuestro país, al grato incluso de conformar primero el Frente Democrático Nacional, que a la postre se convirtió en el Partido de la Revolución Democrática.

En Tabasco, el propio López Obrador señaló de fraudulentas las elecciones a gobernador en 1988, es decir, el origen de su lucha siempre ha sido, supuestamente, por democratizar los procesos electorales, evitando acciones que pongan en duda el mandato ciudadano a través de sufragio.

De ahí la importancia que en la actualidad, en lugar de reformar, y hasta buscar desaparecer organismos como el INE, creado en 1990 como Instituto Federal Electoral (IFE).

Precisamente luego de estos señalamientos de la caída del sistema, sería regresar el tiempo casi 35 años de la historia, para que no exista la posibilidad de que un instituto autónomo organice las elecciones federales, y que en coordinación con los órganos locales de elecciones, coadyuven al buen desarrollo de dichos procesos, sobre todo basados en la credibilidad y certeza.

El proceso electoral del 2024 está cada vez más cerca, y el Presidente López Obrador tiene poco tiempo para llevar a cabo la llamada Reforma Electoral, si es que cuenta con la mayoría calificada en el Congreso de la Unión, si hacemos una proyección simple podríamos pensar que no tiene la cantidad de legisladores suficientes que la respalden, pero recordemos que estas declaraciones del inquilino de Palacio Nacional, y de su Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se desprenden luego de los acuerdos que han construido con el Partido Revolucionario Institucional, con el tema de la ampliación del periodo de tiempo para que el Ejército esté en las calles, y que hoy no sólo metieron a la agenda política esto, sino que también se “asoma” la reforma eléctrica que en su momento ya fue rechazada al no contar con las dos terceras partes de las y los diputados de la Cámara Baja.

Me parece que a nadie, sobre todo a ningún partido político, les convendría la eliminación del INE, ni mucho menos del TEPJF, pues si durante todos estos años, la democracia que habría sido nuestro “talón de Aquiles”, ya hay más certeza que antes en los procesos, creo que por el contrario, el reto sería fortalecer estas instituciones, que son de todos los mexicanos, no de quien ostente el poder.









