La grilla del pájaro

Los gobernadores morenistas “calientan” elección del 2024

Si algo debe pedir el presidente Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores emanados de Morena, partido que él fundó, es mesura y disciplina hasta no conocer hacia qué lado apunta el “dedo” del gran elector.

Pues el aspirante a Palacio Nacional no saldrá de encuestas como se ha venido señalando, todos sabemos quién lo definirá, el asunto es que me parece que las “corcholatas” andan muy adelantadas, y los ejecutivos morenistas de las entidades han entrado ya en este juego sucesorio quizá sin el permiso del jefe político en nuestro país.

Si bien quizá algunos gobernadores no han declarado abiertamente sus intenciones, sino sólo de manera discreta, ya hay dos ejemplos claros de que las cosas se van a poner “calientitas” mientras avanza el tiempo, uno de ellos es el ejecutivo de Baja California Sur, Víctor Castro, quien en una gira del Secretario de Gobernación, con el tema de socializar la ampliación del Ejército en las calles hasta el 2028, afirmó que él “no se anda con medias tintas” y que su respaldo rumbo a la Presidencia en el 2024 es para Adán Augusto López, algo que sin duda generará molestia entre quienes apoyan tanto a Claudia Sheinbaum como a Marcelo Ebrard en aquella entidad.

Lo mismo ocurrió este fin de semana en Sinaloa, con el recibimiento que el propio gobernador, Rubén Rocha Moya, dio a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, en el aeropuerto de Culiacán, una muestra de que en el vecino estado el ejecutivo ya apunta su respaldo hacia quien para muchos es la “delfín” de Palacio Nacional.

Si bien podrían estar en su derecho por ser horario inhábil de sus funciones, me parece que uno de los riesgos es que en estados como los ya mencionados, se despliegue más atención en asuntos internos de Morena que en dar respuesta a los ciudadanos que los eligieron, cuando faltan todavía casi dos años para el proceso electoral del 2024 cuando los mexicanos elijamos Presidente de la República.

Al López Obrador se le pueden salir las cosas de control, si no es que ya ocurrió, pues si recapitulamos uno de los argumentos que expresó Tatiana Clouthier al salir del gabinete federal, respecto a que hay personajes cercanos al inquilino de Palacio Nacional que sólo están pensando en la sucesión, y si le anexamos lo que ocurre con los gobernadores, quienes también empiezan a entrar en esa dinámica, creo que AMLO deberá dar un “manotazo” en el escritorio hasta que no haya claridad en las definiciones, porque si bien podría ser parte de su propia estrategia, si no tiene bien medidos los escenarios podría poner en riesgo la elección.

Si consideramos que también al interior de Morena las cosas se van a polarizar, desde ahora, creo que todo esto son herramientas para que la oposición aproveche los enconos que podrían darse en los próximos meses con este tipo de apoyos de los gobernadores a los aspirantes presidenciales, porque las simpatías y antipatías tomarán un curso donde llegará el momento del no retorno, y quienes terminen siendo damnificados con las decisiones de Palacio Nacional, estarían muy propensos a realizar campañas de desprestigio al abanderado morenista, algo que la oposición usaría a su favor. Si el "as" bajo la manga de López Obrador es condicionar los programas sociales para que se apoye a su "gallo", entonces no le importará que existan rebeliones de los grupos políticos morenistas, pero me parece que lo que menos debe hacer, es confiarse.





Pajareando

La discusión entre Alejandro Moreno y Movimiento Ciudadano, sólo le abona a que las posibilidades de una gran alianza para el 2023 y 2024 se caigan a pedazos, pues los dirigentes partidistas, que realmente busquen arrebatarle el poder a Morena, deberán estar pensando en construir acuerdos, no en destruir objetivos, muchas veces con temas sin importancia.