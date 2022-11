La grilla del pájaro

Que pague más, quien use más agua

Una de las asignaturas urgentes que tenemos como sociedad a nivel mundial, es el cuidado del vital líquido, pues mientras no existan alternativas viables presupuestal y científicamente hablando, el agua como fuente finita de recurso natural está por agotarse.

Y cada quien debemos hacer consciencia en la importancia que representa no sólo mal gastarla, sino el hecho de pagar por obtenerla, pues los gobiernos por sí solos no tendrían la capacidad para extraerla y distribuirla a todos los hogares, por los costos que ello implica.

De ahí la importancia de las campañas como “Ahorra es cuando” que ha implementado el gobierno municipal, a través de Aguas del Municipio de Durango (AMD), donde se le brinda a los ciudadanos la posibilidad de ponerse “al corriente” con sus pagos para que el organismo descentralizado tenga la oportunidad de planear obras de infraestructura, pues el crecimiento poblacional en la capital crece de manera sostenida, y brindar este servicio implica de la participación de todos, máxime cuando hablamos de que debe pagar quien más consume, y que también ya habrá multas para quien la obtenga de manera clandestina.

Esta estrategia, que coordina el titular del organismo, Rodolfo Corrujedo, contempla el descuento del 100 por ciento en recargos y gastos de ejecución, así como el 35 por consumo en las tarifas domésticas, brindando también la posibilidad para aquellas familias que por diversas situaciones necesiten hacer un convenio con AMD, de hasta por un año en el pago de su servicio, es decir, se brindan las condiciones para que de no ser posible liquidar de inmediato, se haga este compromiso que se extiende hasta por un año, y con ello pasen a la lista de morosos por dicho concepto.

En el caso de las tarifas comerciales e industriales, AMD también diseñó esquemas de apoyo a quienes estén retrasados en sus pagos, pues el descuento del 100 por ciento en recargos y gastos de ejecución, también aplica para ellos, e incluso si existe la posibilidad de hacerlo de contado, se les aplicaría hasta un 20 por ciento de descuento.

Aquí cabe señalar que, por su naturaleza, las empresas requieren de más metros cúbicos mensuales que en la de uso doméstico, y que ponerse “al corriente” ayudaría a generar esos ingresos para proyectar más obra en el municipio.

Es importante reconocer que en el municipio de Durango, el costo por metro cúbico tiene un costo de casi nueve pesos, en comparación con la tarifa doméstica que se cobra en Zacatecas que es de 20 pesos con 20 centavos en la más básica, es decir, a pesar de que no pagamos como se debería, existe un alto porcentaje de morosos que ponen al organismo en dificultades financieras, de ahí el interés del alcalde Ochoa y de Rodolfo Corrujedo, en crear estos mecanismos en apoyo a las familias, pero sobre todo, tratando de disminuir el número de familias que no están al corriente.

Se trata entonces de crear esa sinergia entre gobierno y sociedad, más pensando en que no está lejano el día en que debamos de pagar el costo real, y posteriormente carecer del vital líquido, como ha sucedido ya en otras ciudades. Incluso me parece acertada la postura que se ha asumido por algunos representantes populares, en el sentido de que quien más use agua, debe pagar más, es un asunto de justicia, y quien reciba la tarifa básica, tener la responsabilidad de hacer buen uso.

Pajareando.

En relación al presupuesto que se asignará para el estado, y que se discutió en la Cámara Baja, lo importante es que sí hubiera existido un incremento, pues esto no se trata de colores partidistas, sino de los resultados que se dan con las gestiones del propio gobernador, Esteban Villegas, la disposición que tendría el presidente, y del buen uso que le den los alcaldes, ahí radica la verdadera importancia de todo, sin “politiquerías” de por medio.