La grilla del pájaro

Que no se ensucie el origen de la marcha

Una de las formas de libre manifestación en nuestro país, es a través de las marchas, cuando el objetivo es claro, hacerle saber a quienes ostentan el poder que los ciudadanos organizados pueden exigirles un cambio en la toma de decisiones, máxime cuando consideren que éstas llevan un rumbo equivocado, y expresarlo de esta manera, marchando; el asunto es quien o quienes buscan sacarle “raja” política y ensucian la esencia de estos movimientos sociales.

Así ocurrió con la marcha contra el Gobierno Federal el pasado domingo, cuando miles de ciudadanos de todo el país salieron a las calles para exigirle al presidente, López Obrador, que en la Reforma Electoral que propone, no se toque la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), y el mensaje fue claro y contundente, y hasta ahí quizá todo esté bien, lo malo es que tanto del lado de la oposición como de los propios seguidores de la 4T comenzaron a tratar de sacarle “ventaja” a esa voz social que se expresó, pues en el caso de Durango fue muy notorio ver quienes encabezaron la marcha en la capital, algo que a mi parecer le resta a las verdaderas intenciones sociales, pues si bien todo mundo está en su derecho de hacerlo, creo no se trataba de figurar, sino sólo sumarse.

De igual forma a nivel nacional, con la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional, cuando un grupo de ciudadanos increparon al líder, Alejandro Moreno, quizá con maneras poco adecuadas hay que decirlo, pero al final la sobre exposición de liderazgos políticos en esta marcha generó esa antipatía de quienes lo hacen sin interés partidista, que es donde radica la diferencia.

Claro que los partidos tienen la obligación de levantar la mano y no quedarse callados ante una propuesta, que desde mi punto de vista nos haría retroceder más de 30 años, cuando el gobierno era quien organizaba las elecciones, pero creo que existen los canales para hacerlo, y no dentro de un movimiento con estas características.

Por otra parte, lo expresado también tanto por el presidente, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia “mañanera”, como por sus seguidores en medios y redes sociales, desacreditando un movimiento legítimo, no habla bien de un gobierno que pueda ser tolerante a la crítica, máxime cuando hablamos de un líder político, que hoy despacha en Palacio Nacional, que su forma de ejercer presión ante los resultados electorales adversos que tuvo en el 2006 y 2012 fue a través de las marchas, incluso aquella famosa revuelta que se generó tras las elecciones de 1988, y que a la postre dio origen a la creación del entonces Instituto Federal Electoral.

No se trataba, creo, de jugar a las vencidas teniendo como referencia la capacidad que tiene la plancha del Zócalo con Paseo de la Reforma, pues así fuera un solo mexicano que estuviera en contra de este tipo de determinaciones, creo que quienes gobiernan deberán tener la “piel gruesa” también para reconocer cuando existen decisiones que no le abonan, como en este caso, a la democracia en el país; pues la serie de calificativos que se han externado desde Palacio Nacional y en voz de diversos representantes populares cuatroteístas, deja en claro que la forma de gobierno es a través de un solo criterio de lo que debe ser, no lo que verdaderamente beneficie a la mayoría, y aquí en donde cada quien verá el “vaso” medio lleno o medio vacío.

Ojalá sigan estos movimientos, eso sí, apartidistas por completo.