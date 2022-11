La grilla del pájaro

El falso discurso de AMLO, del no endeudamiento





Quizá una de las banderas que han promovido los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador, es en relación a que durante su administración nuestro país no ha adquirido deuda, y sobre todo que las finanzas están “sanas”.

Algo que en la realidad es todo lo contrario, pues se acaba de dar a conocer un préstamo que el Gobierno de México solicitó al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por el orden de los 600 millones de dólares, que serían aplicables a los programas sociales.

Si bien esta solicitud aún está en revisión por dicho organismo internacional, se conoce que no es el primero que solicita el gobierno de nuestro país, pues se asegura que existen por lo menos otras cinco solicitudes de préstamo que en total suman mil 671 millones de dólares a esta misma institución, es decir, ese argumento de que no se ha endeudado al país es más por el hecho de que el BID, por ejemplo, aún no resuelve estas solicitudes, más no porque haya finanzas “sanas” y generando la percepción del buen manejo económico por el que atraviesa nuestro país.

Es necesario dejar en claro que no es algo negativo que los gobiernos puedan solicitar estos préstamos, pues de entrada es bueno que se tenga una capacidad crediticia alta, y ello genera la posibilidad de hacerse de recurso, el problema es que si nos remontamos a la campaña del 2018, el propio presidente, siendo candidato, aseguraba que evitando la corrupción y acabando con los “delincuentes de cuello blanco” se tendría el recurso suficiente para implementar los programas sociales de apoyo a las familias, y ya vemos que en el ejercicio de gobierno la realidad es otra, que no es culpa sólo de México, eso es claro, pero es una tendencia mundial que tanto él como su grupo cercano debieron vislumbrar, y no lanzar falsos discursos sólo por obtener la victoria.

Ahora bien, de acuerdo a la información que circuló desde ayer, el gobierno mexicano solicita este préstamo para implementarlo en “inversiones sociales en la política laboral”. Esto habla de que el dinero no alcanza para la serie de compromisos sociales que adquirió López Obrador, y que de una u otra forma se traducen en esquemas “electoreros” que le han permitido obtener el triunfo en la mayoría de los estados, pues es por demás conocido el hecho de que se busca “amedrentar” a quienes reciben estos apoyos a cambio del voto en los procesos, y si nos vamos hacia ese terreno pues vienen dos elecciones importantes, en el 2023 con el Estado de México y Coahuila, y desde luego la del 2024, y me parece que sería, electoralmente lamentable para el inquilino de Palacio Nacional, quedarse sin dinero para sus programas “estrella”.

Algo que también ha llamado la atención, y que me parece no debe influir en la determinación del BID si autoriza o no el préstamo a México, es que el presidente, muy a su estilo en su conferencia mañanera, criticó la designación del titular del BID, Ilan Goldfajn, asegurando que Estados Unidos ha tenido que ver en este tipo de nombramientos, lo que le impediría, según dijo, un importante crecimiento a América Latina. Si bien son desafortunadas estas declaraciones, me parece que más allá de la autorización del dinero que espera México, el jefe del Ejecutivo Federal debe ser más prudente al referirse a otras entidades que no dependan de su administración, pues al final, todo comunica.





